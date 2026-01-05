Retrasos en el pago a los profesores de la universidad popular de Plasencia, al no ser nóminas

No es la primera vez que los profesores de la universidad popular de Plasencia tienen problemas para cobrar por las clases que imparten en el centro educativo del ayuntamiento, dependiente de la Concejalía de Cultura.

Ya pasó en la anterior legislatura, de febrero a mayo del 2011, y en el 2017, cuando, en febrero, se aprobó el pago de los salarios de diciembre de 2016, según dijo entonces el ayuntamiento, porque la documentación llegó a Intervención más tarde del día 22, cuando ya estaba cerrado el ejercicio.

Facturas, no nóminas

Ahora, ha vuelto a ocurrir y, a preguntas de la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, la edil de Cultura, Marisa Bermejo, ha señalado que "las facturas de los profesores de la universidad popular se presentan por parte de esta Concejalía en tiempo y forma".

Bermejo ha aclarado que se trata de facturas porque los profesores no forman parte de la plantilla municipal y, por lo tanto, "no son nóminas, son facturas de servicios prestados al ayuntamiento".

La edil de Cultura (izquierda) y la directora de la universidad popular de Plasencia. / TONI GUDIEL

"Parón" en Tesorería

Además, ha subrayado que, una vez presentadas, pasan al departamento de Intervención, que debe dar el visto bueno, y luego al de Tesorería y "ahí está el parón", de forma que "si hay un orden de pagos en Tesorería, la Concejalía no puede hacer nada".

En todo caso, ha apuntado: "Estamos encima de ellos para que estas personas cobren en tiempo y forma".

Escrito a la tesorera

El alcalde, Fernando Pizarro, ha añadido que "Tesorería considera que los profesores no son trabajadores municipales sino personas que dan un servicio a la casa", de ahí que no cobren nóminas. Sin embargo, el departamento "no sigue las directrices de lo que se ha hecho siempre".

Así, ha explicado que la directora de la universidad presenta las facturas y lo que ha sucedido es que han dejado de "cobrar mensualmente y eso a nosotros tampoco nos gusta". Así, aunque Pizarro ha reconocido que "el procedimiento no es el de personal directo, lo que queremos es que sigan sucediendo las cosas como venían sucediendo y las facturas se paguen a primeros de mes".

Para lograrlo, anunció en el pleno que la alcaldía remitirá un escrito a la tesorera para "que se vuelva a considerar a esas personas no trabajadores, pero sí que el cobro por sus servicios sea mensual".