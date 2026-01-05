Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Crisis en VelenzuelaGalería de CánovasAeropuerto en CáceresAnuario 2025Síguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Facturas por sus servicios

Retrasos en el pago a los profesores de la universidad popular de Plasencia, al no ser nóminas

La concejala del área explica que el "atasco" se ha dado en el departamento de Tesorería

El gobierno local pedirá que se vuelva al sistema de abono mensual

La edil de Cultura (primera por la izquierda), de la que depende la universidad popular de Plasencia.

La edil de Cultura (primera por la izquierda), de la que depende la universidad popular de Plasencia. / TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

No es la primera vez que los profesores de la universidad popular de Plasencia tienen problemas para cobrar por las clases que imparten en el centro educativo del ayuntamiento, dependiente de la Concejalía de Cultura.

Ya pasó en la anterior legislatura, de febrero a mayo del 2011, y en el 2017, cuando, en febrero, se aprobó el pago de los salarios de diciembre de 2016, según dijo entonces el ayuntamiento, porque la documentación llegó a Intervención más tarde del día 22, cuando ya estaba cerrado el ejercicio.

Facturas, no nóminas

Ahora, ha vuelto a ocurrir y, a preguntas de la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, la edil de Cultura, Marisa Bermejo, ha señalado que "las facturas de los profesores de la universidad popular se presentan por parte de esta Concejalía en tiempo y forma".

Bermejo ha aclarado que se trata de facturas porque los profesores no forman parte de la plantilla municipal y, por lo tanto, "no son nóminas, son facturas de servicios prestados al ayuntamiento".

La edil de Cultura (izquierda) y la directora de la universidad popular de Plasencia.

La edil de Cultura (izquierda) y la directora de la universidad popular de Plasencia. / TONI GUDIEL

"Parón" en Tesorería

Además, ha subrayado que, una vez presentadas, pasan al departamento de Intervención, que debe dar el visto bueno, y luego al de Tesorería y "ahí está el parón", de forma que "si hay un orden de pagos en Tesorería, la Concejalía no puede hacer nada".

En todo caso, ha apuntado: "Estamos encima de ellos para que estas personas cobren en tiempo y forma".

Escrito a la tesorera

El alcalde, Fernando Pizarro, ha añadido que "Tesorería considera que los profesores no son trabajadores municipales sino personas que dan un servicio a la casa", de ahí que no cobren nóminas. Sin embargo, el departamento "no sigue las directrices de lo que se ha hecho siempre".

Así, ha explicado que la directora de la universidad presenta las facturas y lo que ha sucedido es que han dejado de "cobrar mensualmente y eso a nosotros tampoco nos gusta". Así, aunque Pizarro ha reconocido que "el procedimiento no es el de personal directo, lo que queremos es que sigan sucediendo las cosas como venían sucediendo y las facturas se paguen a primeros de mes".

Noticias relacionadas y más

Para lograrlo, anunció en el pleno que la alcaldía remitirá un escrito a la tesorera para "que se vuelva a considerar a esas personas no trabajadores, pero sí que el cobro por sus servicios sea mensual".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La familia de Robe recibirá su Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, concedida hace un año
  2. Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos
  3. Plasencia cierra el parque de Los Pinos la tarde de Nochevieja y Año Nuevo
  4. El Ayuntamiento de Plasencia destina casi un millón de euros a colectivos y asociaciones locales
  5. Ya se conoce la temática de la cabalgata de Reyes de Plasencia: estará dedicada al circo
  6. Fallece uno de los pioneros del negocio de la carne en Plasencia, Marcial Bernal
  7. Piden ayuda en Plasencia para encontrar un Mercedes que golpeó a un coche y se dio a la fuga
  8. Un hombre herido en un siniestro de tráfico urbano entre un coche y una moto en Plasencia

Retrasos en el pago a los profesores de la universidad popular de Plasencia, al no ser nóminas

Retrasos en el pago a los profesores de la universidad popular de Plasencia, al no ser nóminas

Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío

Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío

El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane

El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane

El mercadillo textil y de complementos de Plasencia se cambia a este lunes por la festividad de Reyes

El mercadillo textil y de complementos de Plasencia se cambia a este lunes por la festividad de Reyes

Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos

Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos

Los Reyes Magos recogerán las cartas de los niños en Plasencia este sábado

Los Reyes Magos recogerán las cartas de los niños en Plasencia este sábado

Retiran una farola en Plasencia por el peligro de caída por el viento

Retiran una farola en Plasencia por el peligro de caída por el viento

La UPP y el Ciudad se juegan el pase a la final de la Copa de Extremadura en Plasencia

La UPP y el Ciudad se juegan el pase a la final de la Copa de Extremadura en Plasencia
Tracking Pixel Contents