Brayan y Sofía, los bebés que cerraron el 2025 y abrieron el nuevo año en Plasencia

Brayan y Sofía. Son los bebés que han despedido el 2025 e iniciado el 2026 en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia. El primero nació el 31 de diciembre y la segunda, el 2 de enero y algo que tienen en común es que a ninguno les esperaban sus padres en esas fechas.

Alba Rey es la madre de Brayan Alonso Rey, que nació a las 17.48 horas del miércoles 31 de diciembre en el hospital placentino. Explica que salía de cuentas el 5 de enero, justo este lunes, por lo que el parto se ha adelantado cinco días.

Brayan, el último del 2025

Alba tiene una teoría sobre por qué Brayan quiso nacer antes. "Mi abuelo se murió el mismo día, unas horas después de cuando ha nacido Brayan. El niño tiene los ojos grises y mi abuelo los tenía azules, nos recuerda mucho a él", explica.

Ese día, el último del 2025, Alba se levantó "a las cinco de la mañana, con contracciones, pero pensé que eran como las que había tenido días antes". Unas diez horas después, a las 15.30 horas, ya avisó a su pareja, Rubén Alonso, para que se marcharan de su domicilio en el barrio de San Miguel al hospital porque se había puesto de parto. Apenas dos horas más tarde, nació Brayan de forma natural.

Uvas en el hospital

Ha pesado 2,900 kilos y es el segundo hijo de la pareja, que tiene una niña de 6 años, Shamara, que cumplirá los 7 en abril. Alba destaca que su hija está "muy contenta y ayuda en todo".

Precisamente, lo único que lamenta su madre de la fecha del nacimiento de Brayan es que la familia no pudo estar con Shamara en el momento de tomar las uvas, pero recuerda como una experiencia diferente y buena la de estar en el hospital.

"Nos dieron turrones y bolsas de uvas para que nos las tomáramos y, aunque estaba dolorida por el parto y nos faltaba la niña, ha sido una experiencia bonita para recordar", afirma.

Sofía estrena el 2026

El viernes día 2 les dieron el alta, justo el mismo día en que nació Sofía, el primer bebé del 2026. Llegó al mundo a las 14.48 horas, con un peso de 3,140 kilos.

Sus padres, Marta Cano y Javier Sánchez, tampoco la esperaban, ya que el parto se ha adelantado casi un mes. La fecha prevista para su nacimiento era el 30 de enero, según ha explicado su padre este lunes.

Primer bebé del 2025, Marco Antonio, nacido en Plasencia el 1 de enero. / TONI GUDIEL

Abrumados y contentos

Por eso, señala que se han visto "abrumados", ya que, aunque ya tenían casi todas las cosas preparadas para su llegada, otros pequeños detalles tendrán que ir solucionándolos "sobre la marcha".

No obstante, destaca que están "muy contentos" y "lo esencial ya estaba comprado" para Sofía, su primera hija, que ha nacido por cesárea. Este lunes estaba previsto que les dieran el alta y pudieran marcharse los tres a casa.

En 2025, el primer bebé del año en Extremadura nació en Plasencia. Marco Antonio Pérez Borrallo llegó al mundo a las 00.16 horas del 1 de enero y acaba de cumplir su primer año.