Ara Malikian llena las 757 butacas del palacio de congresos de Plasencia

Ara Malikian lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a vender todas las entradas del palacio de congresos Robe Iniesta de Plasencia, que cuenta con 757 butacas, y no es la primera vez, sino que, cada espectáculo que ha presentado en este espacio cultural ha logrado el sold out.

Ahora, lo ha conseguido cuando todavía faltan casi veinte días para que sorprenda al público con Intruso, su nuevo proyecto, que se podrá ver el domingo 25 de enero, a las siete de la tarde.

Viaje personal

El violinista ha incluido a la ciudad en su nueva gira mundial y las entradas se han vendido por precios que oscilaban entre los 48 y los 55 euros.

Según ha explicado el músico, Intruso es un "viaje muy personal", en el que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para, por fin, abrazar la riqueza de su "identidad multicultural" y encontrar su hogar en el mundo a través del arte y la música.

"Gracias a mi condición de intruso he descubierto que el mundo entero es mi hogar", ha afirmado Malikian.

Un 'intruso' en todas partes

El artista ha explicado que, "en el Líbano, no me consideraban suficiente libanés porque era de origen armenio. Los armenios no me consideraban suficiente armenio porque había nacido en el Líbano. Cuando me establecí en Europa, no me consideraban europeo porque no había nacido en Europa".

De esta forma, "esta experiencia se reflejó también en mi relación con la música. Cada nota resonaba con la nostalgia de un hogar que no existía, un lugar en el que no terminaba de encajar. Sin embargo, esta condición de intruso me brindó la oportunidad de explorar y disfrutar de músicas y culturas fascinantes, ajenas a mi propia tradición, aportando mi propia voz, mi experiencia multicultural".

Paz Padilla, camino del lleno

La que también va camino de llenar el aforo del palacio de congresos es la humorista y actriz Paz Padilla que, una semana antes, el sábado día 17, presentará su espectáculo El humor de mi vida, a las ocho de la tarde.

Ya se han vendido más de la mitad de las entradas, con precios que oscilan entre los 30 y 31 euros para el público en general; 20 euros en asientos con visibilidad reducida y 15 y 10 euros para personas con movilidad reducida y su acompañante, respectivamente.

Paz Padilla va camino del lleno en el palacio de congresos de Plasencia. / JORGE VALIENTE

Amor y pérdida

El espectáculo está basado en el libro del mismo nombre y se trata, según la web del palacio, de "una propuesta teatral que ha emocionado al público en toda España por su capacidad para transformar el dolor en aprendizaje y el duelo en una celebración de la vida".

Así, en el monólogo, Paz Padilla "narra con sinceridad, ternura y humor la historia de amor y pérdida que marcó su vida: la despedida de su esposo Antonio, a quien considera el gran amor de su existencia. A través de una puesta en escena cercana y vibrante, la artista invita al espectador a reflexionar sobre la muerte y la ausencia desde una mirada luminosa y profundamente humana".