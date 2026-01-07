Condenado a dos años de cárcel un empresario de Plasencia por no pagar a la Seguridad Social

La Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un empresario, administrador único de una empresa constructora con sede en Plasencia, a una pena de dos años de prisión por un delito de fraude a la Seguridad Social, al no haber pagado las cuotas sociales correspondientes a sus trabajadores durante tres años, del 2021 al 2023.

Además, el tribunal le ha impuesto una multa de 928.030,22 euros, el doble del dinero que dejó de pagar, sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago, unido a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el periodo de cuatro años.

Multas elevadas

A su vez, a la empresa le ha impuesto la misma multa, de casi un millón de euros y la imposibilidad de obtener subvenciones, ayudas, beneficios o incentivos fiscales durante tres años.

Del mismo modo, empresario y empresa deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, a la Tesorería General de la Seguridad Social en la cantidad de 461.453,70 euros y en 2.561,41 euros por la cantidad debida al Registro de Trabajadores Autónomos.

Rebaja de penas

Aunque la Audiencia Provincial ha condenado a ambos, tras un recurso presentado previamente, lo cierto es que ha rebajado las penas del juzgado de Instrucción número 2 de Plasencia, que había impuesto al empresario la pena de cuatro años de prisión por el delito de fraude y otros tres por el de insolvencia punible, al no haber solicitado el concurso de acreedores, que la Audiencia no ha considerado.

Juzgados de Plasencia, donde condenaron al empresario por fraude a la Seguridad Social. / TONI GUDIEL

Cabe señalar que el condenado no tiene antecedentes penales y reconoció los hechos en el juicio llevado a cabo en el juzgado de Instrucción.

Ni seguros, ni cuotas

Así, lo que ha quedado probado y señala la Audiencia es que empresario y empresa dejaron de abonar, del 2021 al 2023 y, "a sabiendas de su obligación", la cantidad de 459.632,44 euros, incluidos principal, intereses, costas y recargos correspondientes a los seguros sociales de los trabajadores de la empresa, en el principal, y, en el código de cuentas secundario, no abonó las cuotas correspondientes de los años 2022 y 2023, por importe de 1.821,26 euros, incluidos principal, intereses, costas y recargos.

A su vez, el empresario, como trabajador por cuenta propia no abonó al Registro de Trabajadores Autónomos, en el 2023, las cuotas correspondientes a los seguros empresariales, por importe total de 2.561,41 euros.

La sentencia no es firme

En la vista oral, el acusado no solo reconoció los hechos, sino que asumió incluso "el compromiso de abonar en plazos el importe de la deuda". Precisamente, en cuatro ocasiones había solicitado y se le habían concedido aplazamientos de deuda.

Así, la Audiencia ha valorado "el arrepentimiento y compromiso mostrados, que supone una mayor eficacia de la acción judicial, por lo que es procedente imponer las penas en su mínima extensión".

La sentencia no es firme y contra ella se puede interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.