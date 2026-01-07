Muere un hombre tras precipitarse desde un tercer piso en Plasencia.

Un hombre ha fallecido este martes en Plasencia tras precipitarse a la calle desde un tercer piso, en el que residía, en el Rosal de Ayala. Se da la circunstancia de que, hace dos años, se produjo un incendio en la vivienda, por el que el ahora fallecido resultó herido leve y murió una mujer que señaló como su pareja.

Según ha podido saber este periódico, el fallecimiento de J. M. M. F. se ha producido a las 8.30 horas, en pleno día de Reyes y, aunque el portal está situado en la calle Jerte, el balcón daba a la calle Alonso Hipólito, situada junto a la iglesia Cristo Resucitado.

Problemas anteriores

Falleció en el acto y fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cáceres, donde se le practicó la autopsia.

J. M. era conocido en el barrio del Rosal de Ayala y había tenido problemas con sus vecinos en algunas ocasiones por sus problemas con el alcohol. De hecho, cuando se produjo el incendio, uno de ellos le recriminó que hiciera ruido en casa y llevara a personas sin hogar a su domicilio. Temían que un suceso como el que ocurrió pudiera pasar.

Acceso a la vivienda del fallecido en Plasencia, tras el incendio del 2023. / TONI GUDIEL

Acogió a la mujer

Entonces, el ahora fallecido explicó a este periódico que no le gustaba que la gente durmiera en la calle. Tenía entonces 63 años y a la mujer que se encontraba en su casa al iniciarse el incendio, de 46, la había conocido en la estación de autobuses. "Yo le dije que la Nochebuena y la Nochevieja no la iba a pasar en la calle y ahora está muerta", lamentaba hace dos años entre lágrimas.

Aunque tenía familia, no tenía relación con ellos desde hace años.

Salió a buscar un extintor

El incendio del 2023 se produjo en el salón, según indicó J. M., debido a una estufa. La mujer estaba en el dormitorio y, según explicó el fallecido a los bomberos, en cuanto vio las llamas salió al pasillo del bloque a buscar un extintor para apagarlas pero "ya no podía entrar, estaba todo lleno de humo".

Al día siguiente, con las paredes negras y la casa precintada, afirmaba que no sabía dónde estaba su documentación ni su teléfono móvil y que se quedaría a dormir con unos amigos.