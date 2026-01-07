Rápida actuación de la Policía Local de Plasencia tras la cabalgata: trasladó a un hombre con síntomas de infarto al hospital.

La Policía Local de Plasencia ha sido determinante para que un placentino que estaba sufriendo un problema grave de salud en la zona centro, después de la cabalgata de Reyes de este lunes, pudiera ser atendido rápidamente en el hospital Virgen del Puerto.

El cuerpo local había desplegado para el desfile a un importante número de agentes, sobre todo para cortar el tráfico ante el paso de la comitiva y dirigir la circulación para evitar accidentes o atropellos. Al frente del dispositivo, se encontraba el intendente, José Antonio Quijada.

Posible infarto

Una vez terminada la cabalgata y, dada la cantidad de personas que había en la plaza Mayor y alrededores, los policías continuaron de servicio y fue entonces, sobre las 21.30 o 21.45 horas, cuando agentes que estaban en la plaza fueron advertidos de que un hombre se encontraba mal en la calle del Sol, aproximadamente a la altura del número 3.

Policías de servicio en Plasencia, durante la cabalgata de Reyes. / POLICÍA LOCAL

Los policías acudieron rápidamente y los familiares les explicaron que al hombre le dolía mucho el pecho y la espalda, señales de que podría estar sufriendo un infarto.

Traslado inmediato

En ese momento, según ha explicado el subinspector Gonzalo David Miranda, decidieron no esperar a la llegada de los servicios de emergencia y trasladar inmediatamente al hombre al hospital para "acelerar su asistencia".

De esta forma, lo llevaron a un coche que tenían en la plaza Mayor y se dirigieron al centro hospitalario, mientras dos motos del cuerpo abrían camino a lo largo del recorrido.

La Policía Local de Plasencia, abriendo camino a la cabalgata de Reyes. / POLICÍA LOCAL

A Urgencias

De esa forma, accedió "inmediatamente" a Urgencias y, según ha indicado la policía, el martes fue trasladado a la unidad de Cardiología del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

La Policía Local ha querido hacer hincapié en que su trabajo no terminó cuando finalizó la cabalgata, sino que, al continuar en marcha el dispositivo después "se pudo atender al hombre".

Agradecimiento público

Los agentes han recibido el agradecimiento público de un amigo del afectado que, a través de redes sociales, ha destacado: "Creo que cuando las cosas están o se hacen mal, se han de denunciar, pero cuando se hacen bien, se han de valorar. Como la actuación que tuvieron anoche (por el lunes), después de la cabalgata de Reyes, los policías municipales que se encontraban en la plaza Mayor al reaccionar rápidamente ante nuestra petición de subir a un amigo que acababa de tener un problema médico al hospital. Su rápida reacción ha sido importante para que tuviese una asistencia rápida y que le diagnosticaran el problema grave que le aquejaba. Gracias por ello".