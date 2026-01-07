Robe se 'cuela' en un nuevo establecimiento de hostelería en Plasencia.

El placentino Robe Iniesta sigue estando muy presente en Plasencia. No solo hay quienes continúan dejando flores amarillas a las puertas del palacio de congresos en el que ensayó, tocó y tuvo lugar su capilla ardiente, tras su fallecimiento el 10 de diciembre. Ahora, lleva su nombre.

Además, una de las letras de una de sus canciones con Extremoduro se ha colado en el eslogan de un establecimiento de hostelería que abrirá en breve en la ciudad.

El eslogan

Aunque todavía se encuentra en obras, la propiedad ya ha instalado el cartel con su nombre, Gloria Bendita. Justo debajo, aparece en mayúsculas Ama y ensancha el alma.

Es toda una declaración de intenciones y también permitirá no olvidar al músico de Plasencia, que ha dejado un gran vacío en sus seguidores, tanto de la ciudad como foráneos.

Robe se 'cuela' en el eslogan de una cafetería que abrirá en breve en Plasencia. / TONI GUDIEL

Cafetería y más

El establecimiento Gloria Bendita está situado en la calle Lusitania, en Miralvalle y, según la información ya colocada, ofrecerá un amplio surtido de productos, dulces y salados.

Por un lado, señala que habrá cafés y tés 100% naturales, chocolate con churros, tostadas variadas y batidos de frutas, pero también se podrán adquirir zumos naturales, panes de masa madre, dulces artesanos y pizzas artesanas.

Local de Gomar

Todo en un amplio establecimiento en el que, durante años, estuvo abierto el autoservicio familiar Gomar y que ha permanecido cerrado hasta la reforma que dará paso a Gloria Bendita.

Se sumará a otros con gran éxito en la ciudad y que combinan la cafetería tradicional con otros productos artesanales. El último ejemplo es Santagloria, en la plaza Mayor, con gran éxito desde que abrió el pasado diciembre.

Las imágenes de la pastelería Santagloria de Plasencia / Toni Gudiel

Otros ejemplos

Cerca de Gloria Bendita se encuentra también la cafetería y pastelería Bravo, donde antes se encontraba Media Luna, en Cañada Real y que también ofrece un amplio surtido de dulces y tostadas saladas.

En el rincón de San Esteban, en la zona centro, sobrevive la pastelería Virgen del Puerto, con dulces de fabricación propia y artesanal y donde también se puede tomar café y en Sor Valentina Mirón, se encuentra Sugar, pastelería artesana con gran variedad de bollería y tartas y también con empanadas saladas.

Sor Valentina

También en esta calle está situado Valentina 39, con cafés, tés, zumos y batidos y una oferta de tostadas, dulces, bocadillos y pan. Destaca por sus amplios desayunos y el respeto por lo tradicional.

En suma, estos y otros establecimientos componen una oferta cada vez mayor en la ciudad de espacios que han transformado el concepto de cafetería para ofrecer una mejor experiencia a los clientes, con mayor variedad de carta, que apuesta por lo artesano y en un ambiente acogedor.