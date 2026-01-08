Brea iniciará este mes en Plasencia los murales sobre el trabajo conjunto de Robe y Manolo Chinato.

Hace casi dos años, en febrero del 2024, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, anunció que la reformada plaza Puerto de Béjar, situada en las traseras de Céntrica, llevaría en sus muros arte urbano basado en "las letras y la poesía de Manolito Chinato", que inspiraron a Robe Iniesta en algunas de sus canciones y trabajaron juntos en numerosas ocasiones.

Un año después, en febrero del 2025, también el alcalde desveló que sería el artista placentino Jesús Mateos Brea quien haría el trabajo, como homenaje a la conexión de Chinato y Robe. Tras varios meses sobre el proyecto, Brea ha señalado que comenzará a trabajar en los murales este mes de enero, en unas dos semanas.

El encargo

Todo dependerá de la climatología porque lo primero que deberá hacer es dar pintura plástica y, para eso, los muros tienen que estar secos.

El muralista ha querido subrayar que no se trata de hacer un homenaje póstumo a Robe, que "él no habría querido", sino de plasmar el encargo realizaro hace meses por el ayuntamiento, del que además apunta que "me ha dado libertad total para enfocar como yo quisiera el trabajo. No ha habido ninguna imposición, ha confiado en mí y en el trato con ellos, para que estuvieran cómodos".

Algunos de los muros donde Brea plasmará el trabajo de Robe y Manolo Chinato en Plasencia. / TONI GUDIEL

Comunicación a tres bandas

Así lo ha hecho durante el año pasado. Brea ha podido reunirse con Robe y Chinato para exponerles sus ideas. "Tuve la suerte de poder reunirme con ellos personalmente para ver el enfoque y ellos me hicieron propuestas. Sobre todo, lo que no querían es que apareciera ningún retrato, sino que el trabajo se centrase en la obra, no en ellos".

Por lo tanto, lo que hará el muralista es llevar el trabajo de ambos "a la imagen" y, a pesar de que Robe no podrá verlo terminado por su fallecimiento hace ya casi un mes, el 10 de diciembre, tiene la certeza de que "lo que estábamos trabajando le gustaba. Esa certeza la tengo y voy a mantener ese espíritu", ha destacado.

Lo importante, su obra

Brea ha apuntado que tampoco en los murales va a hacer un copia y pega de las letras de Manolo Chinato o las canciones de Robe. "Alguna podrá haber, pero no es la idea principal, sino la interpretación de sus trabajos".

De esta forma, confía en poder comenzar con el proyecto antes de que termine el mes y después, se centrará exclusivamente en este trabajo, con la intención de terminarlo cuanto antes. Explica que la pintura que utiliza está preparada para el exterior y no necesita un revestimiento posterior, aunque espera que los usuarios del parque respeten los murales.

El Descendimiento

Hasta que no termine esta obra no retomará otra importante, la limpieza y restauración del Descendimiento, que durante ocho meses ha estado instalado en una fachada de la catedral y que opta a mejor mural del mundo del 2025 de la plataforma Street Art Cities.

Brea impacta en Plasencia con su Descendimiento de 11 metros entre las catedrales /

El mural se encuentra en el almacén y es necesario sacarlo al exterior para limpiarlo bien y desinfectarlo porque, como anécdota, Brea cuenta que había un palomar instalado entre la pintura y la pared de la catedral. Para ello, es preciso que no llueva, por lo que actualmente no es posible hacerlo. Una vez listo, se instalará en el interior de la catedral.

Nominado a mejor mural

Respecto a su candidatura a mejor mural del mundo, el artista ha destacado que supone "un orgullo estar ahí" porque en otras ocasiones ha habido cien nominados y ahora se ha rebajado a 50 y, además, es el único representante extremeño entre los seleccionados.

No obstante, gane o no -se puede votar hasta el 31 de enero en el sitio web o la aplicación de la plataforma- agradece de antemano todo el apoyo que ha recibido desde que lo instaló en la catedral y destaca que ya ganó cuando se concedió la declaración de Fiesta de Interés Nacional de la Semana Santa de Plasencia, que fue el propósito de su obra, impulsar la candidatura. "Eso ya no me lo quita nadie", señala.