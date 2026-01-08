Denuncia la demora de ciclos de quimioterapia en Plasencia: "A mi padre ya le han retrasado dos sesiones"

La hija de un paciente de 72 años, diagnosticado de cáncer de recto, ha denunciado públicamente el retraso en los ciclos de quimioterapia que está recibiendo en el hospital Virgen del Puerto de Plasencia. Según su queja, ya le han retrasado dos veces las sesiones, la última, este miércoles, día 7, y además, le han dicho que "no saben cuándo se la darán, que ya me llamarán".

La hija del afectado ha explicado que, tras el diagnóstico, en el mes de octubre, le pautaron a su padre cuatro ciclos de quimioterapia. El tercero "se retrasó una semana". Su médico "se fue de vacaciones y hubo que esperar a que viniera uno de Badajoz".

No estaba citado

Ese mismo día, le dijeron que en un mes le darían el último ciclo, concretamente, el 7 de enero y quedaron pendientes de que les llamaran para decirles la hora. Como la llamada no se había producido, la hija llamó al hospital y le dijeron "que no tenía cita para ese día y que ya me llamarán, que dependía de lo que decidieran, así que no sabemos cuándo se la van a dar".

Según afirma, le han dicho que "solo hay un oncólogo para todos los pacientes, así que estamos abandonados y creo que no es una patología en la que se pueda posponer el tratamiento".

Centro de día donde se dan las sesiones de quimioterapia en el hospital de Plasencia. / TONI GUDIEL

Un oncólogo de tres

Lo que ocurre, ha apuntado es que, de los tres oncólogos con los que cuenta el servicio en el hospital de Plasencia, "uno está de vacaciones y otro de baja" y señala que se está reforzando con profesionales de hospitales de Cáceres y Badajoz. "La última vez, vinieron de Badajoz".

Asegura que, cuando ha acudido a presentar una reclamación, "me dicen que es lo que hay, que en Plasencia tenemos diferentes recursos que en Cáceres y Badajoz y es lo que hay, que para qué voy a reclamar".

Agravio con otras áreas

Lo que explica también es que, si la cita se retrasa muchos días, se verán obligados a repetir las analíticas de su padre, que fue lo que ocurrió con el anterior retraso de la sesión. "Todo depende de lo que tarden".

La hija de este paciente ha querido hacer público su caso para que "se conozca la situación porque están en desventaja con el resto de los pacientes oncológicos de otras áreas y, muchas veces, la supervivencia depende de lo pronto o tarde que se reciba el tratamiento y, si no hay oncólogos, la Gerencia o el SES deberían hacer algo".

No constan retrasos

Preguntada por la situación, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha señalado que, en el área de salud de Plasencia, "no consta ningún retraso en la realización de pruebas o tratamientos de oncología".

Además, ha afirmado que "las consultas, asistencia y valoraciones se establecen respetando el criterio de los profesionales del servicio y del resultado de las pruebas realizadas para garantizar la asistencia de todos los pacientes".

Un cuarto oncólogo

A su vez, ha apuntado que las plantillas del servicio de oncología del Hospital Virgen del Puerto de Plasencia están funcionando con "3 oncólogos y el apoyo de Medicina Interna del mismo hospital".

También, señala que "se ha reforzado el servicio con oncólogos de las áreas de Cáceres y Badajoz" y que, a partir del próximo lunes, 12 de enero, habrá 4 oncólogos en el servicio. Ha querido recordar que "a nuestra llegada, solo se contaba con 2".