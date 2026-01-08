Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un hombre de 57 años sufre una caída desde una máquina de obra en Plasencia y resulta herido

El accidente ha ocurrido poco antes de la ocho de la mañana y la víctima ha sido trasladada al hospital

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Un hombre de 57 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída desde una máquina de obra en Plasencia. Como consecuencia del accidente, la víctima presenta una luxación en la clavícula y ha sido trasladada al hospital de la capital del Jerte. Su estado es "menos grave", según ha informado el 112 Extremadura.

El suceso ha ocurrido poco antes de las ocho de la mañana, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 ha recibido la llamada de aviso.

Hasta el lugar se han desplazado personal sanitario y una UME del SES, además de efectivos de la Guardia Civil.

Está por determinar el carácter laboral del suceso, por lo que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.

