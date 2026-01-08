Sucesos
Un hombre de 57 años sufre una caída desde una máquina de obra en Plasencia y resulta herido
El accidente ha ocurrido poco antes de la ocho de la mañana y la víctima ha sido trasladada al hospital
Un hombre de 57 años ha resultado herido este jueves tras sufrir una caída desde una máquina de obra en Plasencia. Como consecuencia del accidente, la víctima presenta una luxación en la clavícula y ha sido trasladada al hospital de la capital del Jerte. Su estado es "menos grave", según ha informado el 112 Extremadura.
El suceso ha ocurrido poco antes de las ocho de la mañana, cuando el Centro Coordinador de Emergencias 112 ha recibido la llamada de aviso.
Hasta el lugar se han desplazado personal sanitario y una UME del SES, además de efectivos de la Guardia Civil.
Está por determinar el carácter laboral del suceso, por lo que se ha activado el protocolo de la Dirección General de Trabajo.
- Robe se 'cuela' en un nuevo establecimiento de hostelería en Plasencia
- Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos
- Rápida actuación de la Policía Local de Plasencia tras la cabalgata: trasladó a un hombre con síntomas de infarto al hospital
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane
- Plasencia cierra el parque de Los Pinos la tarde de Nochevieja y Año Nuevo
- Muere un hombre tras precipitarse desde un tercer piso en Plasencia
- Condenado a dos años de cárcel un empresario de Plasencia por no pagar a la Seguridad Social