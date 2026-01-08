Plasencia marca el mejor diciembre en datos de paro de los últimos diez años.

Mientras que Extremadura ha despedido el 2025 con mínimo histórico de paro, Plasencia también ha marcado otro mínimo y ha cerrado el año con el mejor dato de un mes de diciembre de los últimos diez años.

Según los datos del Observatorio de Empleo de Extremadura, el mes pasado terminó con 2.540 personas inscritas en las listas del paro, no solo la cifra más baja desde el año 2015, sino también menos de la mitad del número de desempleados del mes de diciembre de ese año, 5.170.

Bajada gradual

Analizando los datos de diciembre del último decenio, el 2015 fue el año con más personas paradas y la cantidad ha ido disminuyendo de forma gradual, año a año, hasta llegar al 2020. La pandemia propició una subida del desempleo de 317 personas.

Así, en el 2016, en las listas había inscritas 4.924 desempleados y, en el 2017, fueron 4.482, para pasar a 4.128 en el 2018 y a 4.041 en el 2019.

Acceso a las oficinas del Sexpe en Plasencia, en una imagen de archivo. / TONI GUDIEL

Subida por la pandemia

Llegado el covid, el Sexpe registró en diciembre un dato de 4.358 parados, que volvió a descender en 2021, año en que los parados bajaron de los 4.000 para situarse en 3.632.

En el 2022, volvieron a bajar, hasta los 3.341 y, en el 2023, hasta los 3.092. Fue en 2024 cuando los desempleados bajaron de los 3.000, al llegar a los 2.771 y, el pasado diciembre, se situaron en 2.540.

Más mujeres y de más edad

Esto significa que, en un año, han salido de las listas del paro un total de 231 personas y, el pasado diciembre, han sido 36, al pasar de 2.576 inscritos en noviembre a los 2.540 de diciembre.

En cuanto al tipo de desempleados, las mujeres siguen por encima de los hombres, con 1.516 desempleadas en diciembre frente a 1.024 hombres y también se mantiene fijo el dato de que, a mayor edad, más paro.

Así, las personas con 60 años o más están a la cabeza del paro, 487 inscritas en diciembre del 2025, seguidas de las de 55 años o más, con 384 apuntados y 50 años o más, con 275. De 16 a 20 años, apenas hay 51 inscritos.