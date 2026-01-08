Trazos del Salón espera que la unión de las fundaciones extremeñas dé un impulso al museo permanente en Plasencia.

Este miércoles, la Junta de Extremadura ha anunciado la unión de las fundaciones Caja Extremadura y Cajalmendralejo en el denominado Proyecto Extremadura con el objetivo de desarrollar una "alianza" que genere un "impacto real, medible y beneficioso" para la ciudadanía extremeña. La Asociación Cultural de Plasencia Trazos del Salón ha aplaudido esta iniciativa y espera que permita llevar a cabo el proyecto cultural que lleva años demandando.

Se trata de un museo permanente en la ciudad que recoja una selección de las obras del Salón de Otoño, primero, y Obra Abierta, después, que han resultado premiadas y adquiridas por la fundación bancaria Caja Extremadura.

Acuerdo de la entidad

"Nos preguntamos si nuestro proyecto de exponer en Plasencia de forma permanente la colección del Salón de Otoño/Obra Abierta y crear un centro de arte podrá recibir un impulso. El Ayuntamiento y otras entidades públicas deberían retomar el proyecto, que parece dormir el sueño de los justos", ha apuntado el colectivo.

Y es que hace ya más de siete años que nació esta asociación ciudadana. En 2018, pidió el apoyo de los placentinos a una iniciativa que, según subrayaron, se había plasmado en "un acuerdo del Consejo de Administración de la extinta Caja de Extremadura del año 2007".

Elegida la plaza de abastos

En octubre del 2018, la fundación bancaria dijo que estudiaría la propuesta de la asociación, aunque no de forma inminente. No obstante, en los años posteriores, el Ayuntamiento de Plasencia y la fundación han tenido varias reuniones, e incluso han recorrido distintos espacios para elegir el que pudiera albergar el museo permanente.

Visita a una exposición sobre el Salón de Otoño, en la plaza de abastos de Plasencia. / TONI GUDIEL

En febrero del 2022, el alcalde, Fernando Pizarro, dio a conocer que un informe técnico encargado por la fundación había concluido que el espacio más apropiado era la planta alta de la plaza de abastos y que la fundación iba a encargar un anteproyecto para conocer el coste de la obra necesaria.

Muy costoso

En octubre de ese mismo año, Pizarro explicó que el ayuntamiento estaba pendiente de una reunión con el arquitecto contratado por la fundación para avanzar en el proyecto. Además, destacó el "buen entendimiento" entre ambas instituciones y afirmaba que el "escollo más importante" se había solucionado.

Dos años después, en noviembre del 2024, el alcalde instó a la fundación a dar "el paso definitivo" para poder contar con un Helga de Alvear en Plasencia, mientras la fundación señaló que el proyecto de adecuación era muy costoso y se necesitaba la colaboración de la Junta y la Diputación de Cáceres.

Las Carmelitas, donde varios colectivos quieren el museo del Salón de Otoño de Plasencia. / TONI GUDIEL

Más apoyos

Ese año, la fundación llevó las obras premiadas al parador y no organizó la tradicional exposición de obras adquiridas en Las Claras, lo que preocupó también a la asociación Trazos del Salón.

Mientras, asociaciones como el MSU Norte, Manifiesto x Plasencia y Avepla se han sumado a la reclamación de un gran museo con las obras del Salón de Otoño, aunque piden que se ubique en Las Carmelitas, que Caja Extremadura comenzó a rehabilitar precisamente con ese objetivo, en los años 2011 y 2012, pero ahora está a la venta en un portal inmobiliario.