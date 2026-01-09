El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado renuevan su colaboración para ayudar a los más vulnerables.

El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado han renovado su colaboración para trabajar en favor de personas necesitadas que son atendidas en distintos espacios dependientes de Cáritas y la Fundación Santa Bárbara. Ha sido este viernes cuando el obispo, Ernesto Brotóns, y el alcalde, Fernando Pizarro, han firmado nuevos convenios, que permitirán mantener la atención "a las personas más vulnerables de la ciudad".

El acto ha tenido lugar en el Obispado y, tanto Brotóns como Pizarro, han subrayado la "importancia del trabajo conjunto entre instituciones para dar respuesta a las necesidades sociales".

Trabajo en común

El obispo ha destacado el valor de la cooperación y del trabajo en red y ha hecho hincapié en la importancia de "trabajar juntos, de crear lazos, de trabajar en comunión y de arrimar juntos el hombro, sobre todo, en favor del bien común y de los más desfavorecidos".

Además, ha agradecido el esfuerzo del consistorio y reafirmado su "compromiso de trabajar juntos y de seguir caminando en esta dirección".

Esfuerzo

Precisamente, el alcalde ha puesto en valor el esfuerzo económico y la continuidad de esta línea de colaboración. "Hoy firmamos la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia con la Iglesia Diocesana para afrontar proyectos de ayuda a los más vulnerables", ha destacado.

Apretón de manos del alcalde de Plasencia y el obispo, tras la firma de los convenios. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Las cantidades

Pizarro ha apuntado que, en virtud de estos convenios, 60.000 euros se destinarán a Cáritas y 12.000 a Proyecto Hombre. Estas cantidades se sumarán a otras que recibirán la parroquia del Salvador y Cáritas Interparroquial, de forma que el total de las ayudas será de unos 100.000 euros.

Con la firma de estos convenios, el Ayuntamiento de Plasencia ha señalado que reafirma "su compromiso con las políticas sociales y con el apoyo a las entidades que trabajan de manera directa con los colectivos más vulnerables, fortaleciendo la colaboración institucional en beneficio del conjunto de la ciudadanía".