Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vestigios en CáceresAutónomos en ExtremaduraSentencia a una mirEn directo | Crisis en VenezuelaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Firma de convenios

El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado renuevan su colaboración para ayudar a los más vulnerables

Se van a destinar 60.000 euros a Cáritas Diocesana y 12.000 a Proyecto Hombre

La parroquia del Salvador y Cáritas Interparroquial recibirán también ayudas, hasta llegar a los 100.000 euros

El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado renuevan su colaboración para ayudar a los más vulnerables.

El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado renuevan su colaboración para ayudar a los más vulnerables. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado han renovado su colaboración para trabajar en favor de personas necesitadas que son atendidas en distintos espacios dependientes de Cáritas y la Fundación Santa Bárbara. Ha sido este viernes cuando el obispo, Ernesto Brotóns, y el alcalde, Fernando Pizarro, han firmado nuevos convenios, que permitirán mantener la atención "a las personas más vulnerables de la ciudad".

El acto ha tenido lugar en el Obispado y, tanto Brotóns como Pizarro, han subrayado la "importancia del trabajo conjunto entre instituciones para dar respuesta a las necesidades sociales".

Trabajo en común

El obispo ha destacado el valor de la cooperación y del trabajo en red y ha hecho hincapié en la importancia de "trabajar juntos, de crear lazos, de trabajar en comunión y de arrimar juntos el hombro, sobre todo, en favor del bien común y de los más desfavorecidos".

Además, ha agradecido el esfuerzo del consistorio y reafirmado su "compromiso de trabajar juntos y de seguir caminando en esta dirección".

Esfuerzo

Precisamente, el alcalde ha puesto en valor el esfuerzo económico y la continuidad de esta línea de colaboración. "Hoy firmamos la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia con la Iglesia Diocesana para afrontar proyectos de ayuda a los más vulnerables", ha destacado.

Apretón de manos del alcalde de Plasencia y el obispo, tras la firma de los convenios.

Apretón de manos del alcalde de Plasencia y el obispo, tras la firma de los convenios. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Las cantidades

Pizarro ha apuntado que, en virtud de estos convenios, 60.000 euros se destinarán a Cáritas y 12.000 a Proyecto Hombre. Estas cantidades se sumarán a otras que recibirán la parroquia del Salvador y Cáritas Interparroquial, de forma que el total de las ayudas será de unos 100.000 euros.

Noticias relacionadas y más

Con la firma de estos convenios, el Ayuntamiento de Plasencia ha señalado que reafirma "su compromiso con las políticas sociales y con el apoyo a las entidades que trabajan de manera directa con los colectivos más vulnerables, fortaleciendo la colaboración institucional en beneficio del conjunto de la ciudadanía".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Robe se 'cuela' en un nuevo establecimiento de hostelería en Plasencia
  2. Las tres claves del éxito de Santagloria en Plasencia: ubicación, atención y gran variedad de productos
  3. Rápida actuación de la Policía Local de Plasencia tras la cabalgata: trasladó a un hombre con síntomas de infarto al hospital
  4. Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
  5. El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane
  6. Muere un hombre tras precipitarse desde un tercer piso en Plasencia
  7. Condenado a dos años de cárcel un empresario de Plasencia por no pagar a la Seguridad Social
  8. Brayan y Sofía, los bebés que cerraron el 2025 y abrieron el nuevo año en Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado renuevan su colaboración para ayudar a los más vulnerables

El Ayuntamiento de Plasencia y el Obispado renuevan su colaboración para ayudar a los más vulnerables

Nuevo recurso de una empresa contra una adjudicación en Plasencia: la pasarela a la vía verde sobre la N-630

Nuevo recurso de una empresa contra una adjudicación en Plasencia: la pasarela a la vía verde sobre la N-630

El programa Releva Empresa Familiar arranca el día 15 con una jornada formativa en Plasencia

El programa Releva Empresa Familiar arranca el día 15 con una jornada formativa en Plasencia

El mobiliario 'antigrafiti' de Plasencia, más cerca: ocho empresas pujan para instalarlo

El mobiliario 'antigrafiti' de Plasencia, más cerca: ocho empresas pujan para instalarlo

Brea iniciará este mes en Plasencia los murales sobre el trabajo conjunto de Robe y Manolo Chinato

Brea iniciará este mes en Plasencia los murales sobre el trabajo conjunto de Robe y Manolo Chinato

Trazos del Salón espera que la unión de las fundaciones extremeñas dé un impulso al museo permanente en Plasencia

Trazos del Salón espera que la unión de las fundaciones extremeñas dé un impulso al museo permanente en Plasencia

Un hombre de 57 años sufre una caída desde una máquina de obra en Plasencia y resulta herido

Un hombre de 57 años sufre una caída desde una máquina de obra en Plasencia y resulta herido

Plasencia marca el mejor diciembre en datos de paro de los últimos diez años

Plasencia marca el mejor diciembre en datos de paro de los últimos diez años
Tracking Pixel Contents