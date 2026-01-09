El mobiliario 'antigrafiti' de Plasencia, más cerca: ocho empresas pujan para instalarlo

El pasado noviembre, el Ayuntamiento de Plasencia sacó a licitación un total de 343 elementos de mobiliario urbano, bancos, merenderos y papeleras, de los que 36 serán antipintadas. La instalación está ya más cerca porque la mesa de contratación ya ha hecho su propuesta de adjudicación.

Ha sido después de abrir las ofertas y comprobar que hasta ocho empresas han pujado por el suministro e instalación de este nuevo mobiliario, que el ayuntamiento quiere distribuir por distintos parques y barrios de la ciudad para "impulsar el uso ciudadano sostenible de los espacios e itinerarios ecoturísticos para mejorar el atractivo turístico y de ocio saludable de estos entornos".

De Plasencia y Barcelona

Una vez revisadas las ofertas, los técnicos han propuesto adjudicar el lote 1, formado por bancos y merenderos, a la empresa placentina Bosque Urbano SL, por un precio de 42.882,40 euros.

Por otro lado, ha propuesto adjudicar el segundo lote, compuesto por papeleras, a la empresa de Barcelona Parques y Jardines Fábregas SLU, por 32.556,26 euros.

Banco del parque de La Isla de Plasencia, donde se instalarán nuevos. / TONI GUDIEL

Plazo de instalación

Esto supondría un coste total de 75.438,66 euros, con lo que el ahorro será de más de 54.000 euros, ya que el precio base de licitación fue de 130.273,5 euros, IVA incluido. Cabe señalar que la financiación procede de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

No obstante, ninguna de las dos ofertas está incursa en temeridad, por lo que la mesa de contratación ha dado un plazo de tiempo a las empresas para que formalicen el contrato. Una vez realizado este trámite, tendrán dos meses para suministrar el mobiliario e instalarlo.

Dos parques

En ambos casos, se han comprometido a incrementar en 3 años el plazo de garantía de 2 años previsto en el pliego de condiciones, por lo que finalmente será de un total de 5 años.

Respecto a la ubicación del mobiliario, tanto los bancos como los merenderos se instalarán en dos parques, Los Pinos, que tendrá un total de 15 bancos y 3 merenderos nuevos, y La Isla, donde habrá 10 bancos y 8 merenderos antipintadas.

Bancos de plástico

Además, el pliego recoge también la adquisición de otros 90 bancos, fabricados en plástico y que no deberán requerir "ningún tipo de mantenimiento".

En este caso, habrá 12 en San Miguel; 10 en La Data; 8 en Rosal de Ayala; 14 entre Miralvalle y Cañada Real; 3 en Los Mártires; 6 en Ciudad Jardín; 5 en Virgen de Guadalupe; 4 en el Cotillo de San Antón; 12 en El Pilar; 3 en Los Monjes y 13 en Intramuros.

Las papeleras

Por otro lado, el ayuntamiento ha incluido la adquisición de papeleras de dos tipos, 187 fabricadas en plástico, de color marrón y para bolsas de 50 litros y 30 semicirculares, de acero y con capacidad para bolsas de 40 libros.

Estas últimas se instalarán íntegramente en la zona Intramuros y el resto se repartirá entre los parques de Los Pinos (20) y La Isla (23), los barrios donde se instalarán los bancos y la plaza Puerto de Béjar (3).