Nuevo recurso de una empresa contra una adjudicación en Plasencia: la pasarela a la vía verde sobre la N-630.

Un nuevo recurso por parte de una empresa contra una adjudicación del Ayuntamiento de Plasencia podría poner en peligro su ejecución. Lo que ocurrió con la ampliación del aparcamiento de La Isla podría repetirse, en el caso de que la firma acuda a los tribunales y le den la razón.

En este caso, el proyecto afectado es el de la construcción de una pasarela entre el monte Valcorchero y la vía verde de Plasencia, sobrevolando la carretera N-630, una medida de seguridad para evitar accidentes en una entrada oficiosa que utilizan muchos usuarios de la vía.

Adjudicada en noviembre

La ejecución de las obras salió a licitación en julio, por un total de 365.736,79 euros, financiados con fondos europeos, y se presentaron cuatro empresas. La mesa de contratación hizo una propuesta de adjudicación, a la portuguesa Carmo Estruturas EM Madeira SA, que ofertó por los trabajos un total de 298.404,50 euros, IVA incluido.

El 2 de septiembre, se le solicitó la documentación previa a la adjudicación y, en octubre, que subsanara la falta de documentos. Finalmente, el 27 de noviembre, la junta de gobierno dio el visto bueno a la adjudicación, al tener todos los informes positivos.

Uno de los puentes de la vía verde de Plasencia, con la que conectará la pasarela. / TONI GUDIEL

Contrato ya formalizado

Sin embargo, el pasado 2 de diciembre, otra de las licitadoras, Media Madera, Ingenieros Consultores SL, con sede en Carreño, Asturias, presentó un recurso potestativo de reposición, primer paso administrativo frente a la adjudicación, que podría continuar en vía judicial.

Mientras tanto, la firma del contrato con la empresa portuguesa ya se ha formalizado. Sus representantes lo hicieron el 22 de diciembre de forma digital, mientras que el secretario municipal y el alcalde lo han hecho este miércoles, 7 de enero, por lo que ha entrado en vigor un día más tarde, el jueves.

Entorno y mirador

El proyecto, adjudicado previamente a José Ramón Villar, responsable del equipo del Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural del Centro Universitario de Plasencia, contempla una actuación en 550 metros de camino natural y su elemento principal será la pasarela, de 29 metros de largo y 2,5 de ancho, para que pueda ser utilizada por peatones y ciclistas.

Los trabajos incluirán también la recuperación del entorno como senda peatonal y un mirador. El plazo de ejecución fijado es de cuatro meses, por lo que, si el recurso no paraliza las obras, debería estar terminado antes del próximo verano.

Por seguridad

El concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, ha destacado que el objetivo del ayuntamiento es garantizar la seguridad de los usuarios de la vía verde, dada la "problemática" surgida tras su inauguración porque son muchas las personas que, en lugar de acceder por el túnel de San Lázaro, prefieren hacerlo por Valcorchero, en una zona situada en las curvas de la N-630, en la salida hacia Salamanca.

Cabe señalar que el recurso por la obra de ampliación del parking de La Isla se presentó contra la adjudicación del proyecto, no de las obras, por lo que estas ni siquiera empezaron.