Atropellos cero en Plasencia: quince años poniendo en marcha medidas para conseguirlo.

Atropellos cero. Es el objetivo que persigue el Ayuntamiento de Plasencia desde hace años, terminar un ejercicio sin ningún atropello en la ciudad. Cada cierto tiempo, se implantan nuevas medidas de seguridad vial para intentar lograrlo, pero, de momento, no lo ha conseguido.

El motivo es que son muchas las circunstancias que influyen en un atropello y muchos actores. En este sentido, el intendente de la Policía Local, José Antonio Quijada, y también los responsables anteriores han tenido siempre clara una máxima para salvaguardar la seguridad del peatón: "No cruzar nunca hasta que los coches estén parados".

Despistados

Lo que puede suceder es que la espera se alargue porque, hoy día, sigue habiendo muchos conductores que no paran ante los pasos de peatones y otros que, al ver a una persona ante un paso, aminoran la velocidad, pero no llegan a parar. Además, en muchos atropellos, el conductor argumenta que no vio a la víctima hasta el último momento. Incluso una lentilla ha justificado el accidente en una ocasión.

Lo cierto es que el despiste es la principal causa de atropellos, sumado en ocasiones al exceso de velocidad, por eso, a lo largo de los últimos quince años, el ayuntamiento ha intentado poner medidas que incidieran en estas causas para prevenirlos.

Pasos asimétricos

En junio del 2011, finalizada la última legislatura del PSOE, la avenida Juan Carlos I estrenó el primer paso de peatones asimétrico, de la mano del edil de Interior en funciones, Francisco Martín. El objetivo era reducir los atropellos o minimizar las lesiones, en caso de que se produjeran.

Señalización para evitar atropellos, ante un colegio de Plasencia. / TONI GUDIEL

En los años sucesivos, ya con el PP en el gobierno, el número de estos pasos ha ido en aumento. En el 2014, con José María Nisa en la concejalía, se decidió ampliarlos y también revisar y reforzar la pintura de los pasos y mejorar la señalización "para que sean perfectamente visibles".

Límites de velocidad

Posteriormente, en el 2016, incluso los agentes de la Policía Local salieron a la calle para enseñar y ayudar a cruzar los pasos de peatones. Acudieron a los más conflictivos, donde se habían producido atropellos.

A su vez, en 2021, para ajustarse al Reglamento Nacional de Circulación, bajaron los límites de velocidad en todas las vías de Plasencia. Según señaló entonces el edil David Dóniga, esta medida reduciría en un 20% los atropellos y bajaría de un 45% a un 5% la posibilidad de morir atropellado.

Mayores y jóvenes, las víctimas

Un año más tarde, la Policía Local daba un dato, que el 100% de los atropellos ocurridos en la ciudad se habían producido "en pasos de peatones". En cuanto al perfil de víctimas, según datos policiales del 2023, la mayoría son mayores de entre 60 y 94 años y jóvenes de entre 18 y 30 años.

Siguiendo con las medidas, en enero del 2024, se inició una nueva campaña, esta vez en el entorno de los colegios, centrada en señalización horizontal de grandes dimensiones, para que los conductores pararan siempre.

Próxima iniciativa

El último proyecto, anunciado el pasado noviembre por el edil David Dóniga y el inspector José Antonio Díaz, ha sido la ampliación de la iluminación, inicialmente en diez pasos de peatones, con posibilidad de ir aumentando. Todo para evitar que la falta de visión sea una causa del atropello.

El ayuntamiento ha explicado que, una vez que se apruebe el presupuesto municipal de este año, se podrá poner en marcha esta nueva iniciativa.