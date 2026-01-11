Un millar de extremeños, acogidos por el 'Schindler' portugués: lo cuenta el juez de Plasencia Óscar Jiménez en su nuevo libro.

Portugal tuvo también a su Oskar Schindler . Si este salvó a más de mil judíos del Holocausto nazi en la Segunda Guerra Mundial, el teniente Seixas hizo lo propio con un millar de extremeños, unos vencidos en la toma de Badajoz de 1936, en plena Guerra Civil, y otros significados a favor de la República. Su historia, narrada por un corresponsal del Chicago Tribune, la cuenta el juez decano de los tribunales de Plasencia, Óscar Jiménez Moriano, en su nuevo libro.

Se trata de su cuarta obra publicada, su segunda novela, que ha titulado El corresponsal americano. Llevaba tiempo escrita, en busca de editorial y, ahora, la granadina Baker Street ha publicado esta historia de 255 páginas en la que el magistrado da a conocer un episodio de la Guerra Civil de gran relevancia, no solo en Extremadura, sino también a nivel nacional e internacional.

El Schindler luso

Jiménez Moriano no conocía a James Allen, Manuel Neves, Seixas o Soares hasta que leyó un artículo periodístico y le llamó la atención que "la historia de Seixas fuera desconocida cuando es el Schindler luso".

Por eso, inició una investigación que dio como resultado una novela con un "trasfondo histórico verídico y unos personajes reales". Tan solo ha creado algunas "historias menores" para "darle más emoción al relato".

El juez de Plasencia explica los entresijos de su última novela. / TONI GUDIEL

La toma de Badajoz

Su propósito con El corresponsal americano es que se conozca lo que ocurrió en la toma de Badajoz, en su plaza de toros y en la población portuguesa de Barrancos.

Fue en agosto de 1936 cuando republicanos y franquistas se enfrentaron en la toma de Badajoz, una batalla que el autor considera de gran importancia porque "se determinó la política franquista con los vencidos", es decir, la de fusilarles para no dejar que se rearmaran. "Se habló de 4.000 bajas", explica.

El corresponsal James Allen

El libro lo protagoniza James Allen, el corresponsal del Chicago Tribune, que llegó a la capital pacense cuando "el olor a chamusquina de los cadáveres flotaba todavía en la atmósfera".

De significación abiertamente republicana, no en vano, había acogido en su casa a los cabecillas de la revolución de Asturias, según explica el magistrado, Allen realizó numerosas crónicas, en algunos casos "exagerándolas para que los demócratas americanos apoyaran la República".

La plaza de toros

Allen narró un episodio muy comentado, el supuesto escarnio de presos republicanos en la plaza de toros de Badajoz, que habrían sido toreados antes de ser fusilados. Sin embargo, Jiménez Moriano explica que, según su investigación, se trata de un mito porque incluso ha leído el testimonio de dos personas que estuvieron en la plaza y negaron que los hechos ocurrieran así.

Tras haber escrito algunas crónicas, el corresponsal conoció el éxodo de miles extremeños, unos, soldados y, otros, personas significativas de la República o abiertamente republicanas, hacia territorio portugués.

Los campamentos

Junto a otro periodista, Manuel Neves, y un matrimonio de recién casados españoles, conoció a los tenientes de la Guardia Civil portuguesa Seixas y Soares que, en la localidad lusa de Barrancos dieron cogido a centenares de huidos.

"Tuvieron que convencer a Salazar para que asilara a 600 personas en un campamento legal, pero habilitaron otro ilegal para acoger a 400 personas más", explica el magistrado. De esta forma, subraya que lograron que "salvaran la vida" y pudieran llegar a Lisboa, donde embarcaron en el buque Nyassa con destino a la Tarragona republicana.

Gira de presentaciones

Jiménez Moriano ha querido que este episodio tan importante de la historia, que afectó a numerosos extremeños, salga a la luz y se difunda, de ahí que tenga previsto hacer una gira de presentaciones por distintos puntos de Extremadura.

Empezará en Plasencia a finales de enero o principios de febrero, y seguirá por Navalmoral de la Mata, Cáceres, Mérida, Badajoz, Jerez de los Caballeros y le gustaría terminar en Barrancos.