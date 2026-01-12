Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adiós a las pintadas: Plasencia inicia una campaña de eliminación de grafitis en la zona centro

El objetivo es llegar a todos los edificios afectados del recinto intramuros antes de que comience la Semana Santa

Adiós a las pintadas: Plasencia inicia una campaña de eliminación de grafitis en la zona centro.

/ TONI GUDIEL

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Los grafitis en fachadas parecen inevitables en la mayoría de las ciudades. En Plasencia, la Concejalía de Juventud optó por habilitar muros con la intención de impedir que grafiteros ilegales estropearan fachadas y mobiliario urbano y ha funcionado, pero no en el casco histórico.

Así, cada cierto tiempo, aparecen pintadas en edificios, la mayoría privados, y próximos a zonas comerciales. También de forma eventual, el ayuntamiento elimina los grafitis a través de campañas y, precisamente, acaba de comenzar una.

En el recinto intramuros

Según ha señalado la concejala de Obras, Mayte Díaz, se trata de una actuación que se va a centrar en el recinto intramuros y, este lunes, ya se ha podido ver a un operario en distintas zonas de la calle Cartas, donde son habituales las pintadas.

El objetivo de la concejalía es llegar a todas las calles de la zona centro cuando comience la Semana Santa, de forma que mejore la imagen del casco histórico de cara a los visitantes que pueda atraer la fiesta, que se espera aumenten tras la declaración de Interés Turístico Nacional, el pasado septiembre.

Adiós a las pintadas: Plasencia inicia una campaña de eliminación de grafitis en la zona centro.

Adiós a las pintadas: Plasencia inicia una campaña de eliminación de grafitis en la zona centro. / TONI GUDIEL

Aunque en la mayor parte de los casos, las pintadas se ceban con espacios privados, en ocasiones también han dañado monumentos o zonas municipales.

Plazas y calles

Con ejemplo, en febrero del año pasado, vecinos de la plaza del doctor Sayáns, en la calle Trujillo, denunciaron públicamente la proliferación de grafitis a lo largo del tiempo y la asociación vecinal Intramuros mostró su "preocupación y malestar por esta situación que se repite una y otra vez. Los vecinos estamos cansados de ver cómo nuestro entorno se deteriora debido a la falta de acción ante estos actos vandálicos. Recibimos constantemente fotos que muestran la dejadez y el abandono de ciertas áreas de nuestra ciudad".

Un mes más tarde, aparecieron nuevas pintadas en las calles Cartas y Corregidor, que el ayuntamiento limpió de inmediato.

Delito en edificios históricos

El alcalde, Fernando Pizarro, destacó entonces que, solo la limpieza de la plaza del doctor Sayáns le había costado al ayuntamiento 40.000 euros, dado que las pintadas se hicieron en una piedra que necesitaba un tratamiento especial.

Además, apuntó que se trata de un "delito penal, si se realiza sobre el conjunto histórico artístico de la ciudad" y resaltó la existencia de espacios municipales destinados al grafiti "bien entendido, como arte de vanguardia, que sirve para embellecer y no para afear los rincones donde disfrutamos y vivimos. Solo deben solicitarlos. Canalicemos entre todos esta fuerza para conseguir una ciudad más limpia y bella", pidió.

