La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea.

El pasado 30 de noviembre, un árbol de grandes dimensiones, situado en la rotonda de los Alamitos de Plasencia, se desplomó sobre la calzada, golpeando a un coche que circulaba por la glorieta, sin provocar heridos. La caída del árbol, y su posterior retirada, han sacado a la luz un elemento que muchos placentinos no sabían que estaba allí, la fuente de Los Alamitos, que está ligada al Camino de Santiago.

Se trata de una fuente centenaria, con más de 250 años porque, ya que hay escritos que apuntan que, en 1754, dejó de manar y el obispo José González Laso ordenó repararla.

Boquique la reparó

Según recoge un artículo publicado por José Antonio Pajuelo y Pedro Luna, el encargado de las obras fue Mariano Ceferino del Pozo, también conocido como Boquique, que fue capitán de los ejércitos Carlistas y acabó como bandolero. A él se debe el nombre de la conocida cueva de Boquique, situada en el monte Valcorchero de Plasencia.

Las imágenes del árbol que continúa caído en la rotonda de los Alamitos de Plasencia / Toni Gudiel

Camino de Castilla

Pero más allá de esta anécdota, Pajuelo y Luna destacaron en este artículo que la fuente de Los Alamitos está situada en el antiguo Camino de Castilla, "punto de salida de los peregrinos que realizaban la ruta jacobea desde los hospitales de las Llagas o de la Merced, y el de Doña Engracia de Monroy, una vez recuperados de sus lesiones".

Así, se la considera como Fuente de los peregrinos porque se pueden ver en ellas las veneras o conchas de Santiago, que son características de las rutas jacobeas.

Una de las conchas jacobeas de la fuente de Los Alamitos de Plasencia. / TONI GUDIEL

Iglesia del Cristo

Pero la fuente no es la única conexión de Plasencia con el Camino de Santiago porque, según recoge el portal Gronze.com, especializado en el Camino y otras rutas históricas, la ciudad cuenta con varios edificios jacobeos.

Entre ellos, destaca la Iglesia de Santiago, más conocida como El Cristo de las Batallas, que "fue construida ex profeso para el uso del peregrinaje jacobeo". Señala el portal que los clásicos signos del peregrino ocupan toda la ornamentación y en sus piedras hay labradas conchas, calabazas, bordones y otros detalles, además de un altorrelieve de Santiago peregrino.

Iglesia del Cristo de las Batallas, o de Santiago, con un altorrelieve. / PLASENCIA TURISMO

Otros edificios

En cuanto a los hospitales que atendieron a peregrinos, el más característico fue el de Santa María, donde hoy se ubica el complejo del mismo nombre. En la fachada principal, hay una imagen de la Virgen y, sobre ella, una cruz floronada de la Orden de Santiago con cuatro veneras (conchas), por lo que "se considera que fue un hospital de peregrinos".

El portal apunta también que otra de las conexiones de esta zona con el Camino de Santiago son las "cúpulas gallonadas" como la llamada Torre del Melón de la catedral y la Torre Lucía, que "se utilizaba como faro", al prender fuego "para guiar a los caminantes que se dirigían a la ciudad".

No se olvida tampoco del Altar de las Reliquias de la catedral y señala que "sobre su dintel campea una venera y, dentro de ella, se ve la figura de Santiago El Mayor".