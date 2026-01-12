Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más de un millón de euros por la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de Plasencia

Cuatro empresas han presentado ofertas para actuar en 31 espacios, por un máximo de cuatro años

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

El Ayuntamiento de Plasencia cuenta con un total de 31 instalaciones deportivas. Son las que se han incluido en la licitación del servicio de limpieza y mantenimiento, por una duración de un máximo de cuatro años y con un presupuesto base de 1.521.476,56 euros, IVA incluido.

El pasado 25 de noviembre, terminó el plazo de presentación de ofertas y cuatro empresas se han presentado a la licitación. El precio anual fijado en el pliego de condiciones es de 380.369,14 euros y las empresas han presentado ofertas que oscilan entre los 247.0000 y los 376.000 euros.

Cuatro ofertas

Así, Empleo y Discapacidad Extremadura SL ha ofertado llevar a cabo el servicio por 247.310,04 euros al año; Eulen SA, por 346.236,46 euros; Integra mantenimiento, gestión y servicios integrados Sur, Centro Especial de Empleo SL ha fijado un precio anual de 292.846,20 euros y Rogon Limpieza SL de 376.250,00 euros por año.

En diciembre, ha tenido lugar la mesa técnica de contratación municipal para estudiar las ofertas y todas han recibido la misma puntuación por añadir una limpieza general anual a la obligatoria en el pliego y también por el uso de maquinaria con fuentes de energía eléctrica, mediante baterías recargables.

Baja temeraria

De esta forma, la oferta económica ha sido quien ha determinado que la mesa haya hecho una propuesta de adjudicación del servicio a favor de , Empleo y Discapacidad Extremadura SL. Sin embargo, tras realizar los cálculos oportunos, los técnicos han señalado que está en baja temeraria, es decir, en "presunción de anormalidad", por lo que se le ha dado un plazo para justificar y desglosar detalladamente el "bajo nivel de precios o costes".

¿Qué instalaciones están incluidas?

En el perfil del contratante municipal no se ha añadido ninguna información adicional y apunta que la licitación se encuentra todavía en evaluación.

El pliego de condiciones para la limpieza y mantenimiento de instalaciones deportivas municipales recoge un total de 31 espacios.

Son las dos piscinas, de verano e invierno, siete campos de fútbol, cuatro pabellones deportivos, nueve pistas de barrio y nueve espacios en la ciudad deportiva.

