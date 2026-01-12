Premios de las cofradías de Plasencia: La Unión reconoce a dos cofrades y la Concejalía de Obras.

La Unión de Cofradías de Plasencia entrega cada año sus Premios a la Excelencia Cofrade a aquellas empresas y personas que "manifiestan, colaboran y difunden la Semana Santa de Plasencia". En esta ocasión, se entregaron el sábado y han sido para los cofrades Máximo Fuentes Serradilla y David Perdigón Cobos, junto con la Concejalía de Obras.

El destino de estos reconocimientos lo decidió la permanente de la Unión cofrade en una reunión que tuvo lugar el 15 de diciembre y en la entrega han participado su presidente, Juan Pedro Fuentes y la concejala de Cultura del ayuntamiento, Marisa Bermejo, como máximas autoridades.

Máximo Fuentes

Máximo Fuentes atesora una larga trayectoria en las cofradías de Plasencia, ya que, según ha destacado la Unión, comenzó con 18 años su andadura en el mundo cofrade portando al Nazareno. Así, "lleva 50 años junto a la figura del Nazareno" y comenzó a dirigir el paso en el año 1996, con lo que se van a cumplir 30 años.

Máximo Fuentes, premio a la Excelencia Cofrade de la Unión de Cofradías de Plasencia. / Plasencia Penitente

A su vez, es miembro de varias cofradías, con las que sale y porta pasos en Semana Santa. También es miembro de la permanente de la Unión; colaborador durante 12 años en la instalación del belén de la Unión y ha dirigido la carroza del Corpus, además de participar en otras actividades de la Unión.

David Perdigón

En cuanto a David Perdigón Cobos, a los 18 años comenzó a trabajar con Manuel Delgado (premio excelencia cofrade en 2024) y "su amor por la Semana Santa lo trasladó a todos los ámbitos de su vida, haciendo incluso partícipe a su jefe de esta dedicación, facilitándole lo que necesitase de la empresa, incluso horas de trabajo", ha apuntado la Unión.

David Perdigón, premio a la Excelencia Cofrade de la Unión de Cofradías de Plasencia. / Plasencia Penitente

También es cofrade de varias cofradías, miembro de la junta directiva del Silencio, portador de la Virgen de la Esperanza; ha sido comisario de la exposición de Santo Domingo y lleva 17 años colaborando en el belén de la Unión de Cofradías.

La Concejalía de Obras

En la categoría de empresas, entidades y organismos, la Concejalía de Obras ha sido la galardonada este año y ha recogido el premio la edil delegada, Mayte Díaz.

Para las cofradías se trata de "una parte muy esencial de la Semana Santa" porque de esta concejalía dependía la instalación de las rampas de la catedral cuando había escaleras para que pasaran los pasos. Precisamente, después se hizo un proyecto de accesibilidad, que las eliminó, de la mano también de la edil Díaz.

Además, la Unión ha señalado que, en Santo Domingo, "protegen la parte de las escaleras, dándonos más comodidad para la salida" y también los operarios de la concejaía ejecutaron la rampa de acceso actual", entre otras actuaciones.

En el acto, cerrado por el presidente de la Unión, todos los premiados han recibido una placa de reconocimiento.