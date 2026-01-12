Más de tres semanas fuera de sus viviendas en Plasencia debido a un derrumbe.

Hace más de tres semanas, el 20 de diciembre, los vecinos de dos bloques de viviendas situados en plena calle del Sol de Plasencia, fueron desalojados y tuvieron que abandonar sus casas. A día de hoy, todavía no han podido regresar y, además, no saben cuándo podrán hacerlo.

También establecimiento de ropa infantil y juvenil OVS, situado entre los dos bloques, tuvo que ser precintado y no ha podido reabrir sus puertas, con lo que ha perdido las ventas de parte de la campaña navideña y, ahora, de las rebajas.

Pared medianera afectada

El motivo del desalojo y los precintos fue, según han indicado afectados, derrumbe de parte de una pared medianera que separa los edificios como consecuencia de una obra que se estaba realizando.

El suceso se produjo el viernes 19 de diciembre por la noche y fue el sábado por la mañana cuando la Policía Local y los bomberos decidieron desalojar a los vecinos y precintar todo el tramo. El ayuntamiento ha señalado que fueron los propios residentes quienes llamaron a la policía.

Precintos en diciembre, tras el desalojo de dos bloques de vecinos en Plasencia. / TONI GUDIEL

Sin noticias

Parte de la tienda ha tenido que ser apuntalada y su propietaria, María José Burgos, señaló entonces que le dijeron que, en unas dos semanas, podría estar solucionado el problema.

Sin embargo, el próximo sábado se cumplirán cuatro semanas de lo ocurrido y no tienen noticias de cuándo podrán regresar los vecinos a sus casas y reabrir la tienda. Es necesario realizar una obra para reponer la pared, pero según Burgos, lo que saben es que "han empezado hoy".

Incertidumbre

En su caso, señala que lo peor de la situación es "la incertidumbre" porque, si le dijeran una fecha, "me haría a la idea". En cuanto a los vecinos, que prefieren no comentar lo ocurrido, algunos han tenido que recurrir a viviendas de familiares para pasar las Navidades porque el suceso ha coincidido con las fechas más señaladas, Nochebuena, Nochevieja y Reyes.

Por su parte, el ayuntamiento ha explicado que no tiene información de cuándo quedará solucionado el problema porque, al tratarse de una obra privada, el ayuntamiento no dispone de datos hasta que no se terminen los trabajos y se revise.

No obstante, ha apuntado que, para la revisión, es necesario que los vecinos la soliciten: "El ayuntamiento solo revisa si los vecinos lo piden", ha apuntado.