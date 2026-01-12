Obra en la calle del Sol
Más de tres semanas fuera de sus viviendas en Plasencia debido a un derrumbe
Los desalojados de dos bloques y la propietaria de una tienda, cerrada desde el 20 de diciembre, desconocen cuándo podrán regresar
El ayuntamiento apunta que, al ser una obra privada, tampoco conoce los plazos
Hace más de tres semanas, el 20 de diciembre, los vecinos de dos bloques de viviendas situados en plena calle del Sol de Plasencia, fueron desalojados y tuvieron que abandonar sus casas. A día de hoy, todavía no han podido regresar y, además, no saben cuándo podrán hacerlo.
También establecimiento de ropa infantil y juvenil OVS, situado entre los dos bloques, tuvo que ser precintado y no ha podido reabrir sus puertas, con lo que ha perdido las ventas de parte de la campaña navideña y, ahora, de las rebajas.
Pared medianera afectada
El motivo del desalojo y los precintos fue, según han indicado afectados, derrumbe de parte de una pared medianera que separa los edificios como consecuencia de una obra que se estaba realizando.
El suceso se produjo el viernes 19 de diciembre por la noche y fue el sábado por la mañana cuando la Policía Local y los bomberos decidieron desalojar a los vecinos y precintar todo el tramo. El ayuntamiento ha señalado que fueron los propios residentes quienes llamaron a la policía.
Sin noticias
Parte de la tienda ha tenido que ser apuntalada y su propietaria, María José Burgos, señaló entonces que le dijeron que, en unas dos semanas, podría estar solucionado el problema.
Sin embargo, el próximo sábado se cumplirán cuatro semanas de lo ocurrido y no tienen noticias de cuándo podrán regresar los vecinos a sus casas y reabrir la tienda. Es necesario realizar una obra para reponer la pared, pero según Burgos, lo que saben es que "han empezado hoy".
Incertidumbre
En su caso, señala que lo peor de la situación es "la incertidumbre" porque, si le dijeran una fecha, "me haría a la idea". En cuanto a los vecinos, que prefieren no comentar lo ocurrido, algunos han tenido que recurrir a viviendas de familiares para pasar las Navidades porque el suceso ha coincidido con las fechas más señaladas, Nochebuena, Nochevieja y Reyes.
Por su parte, el ayuntamiento ha explicado que no tiene información de cuándo quedará solucionado el problema porque, al tratarse de una obra privada, el ayuntamiento no dispone de datos hasta que no se terminen los trabajos y se revise.
No obstante, ha apuntado que, para la revisión, es necesario que los vecinos la soliciten: "El ayuntamiento solo revisa si los vecinos lo piden", ha apuntado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Robe se 'cuela' en un nuevo establecimiento de hostelería en Plasencia
- Rápida actuación de la Policía Local de Plasencia tras la cabalgata: trasladó a un hombre con síntomas de infarto al hospital
- Todos los datos de la cabalgata de Plasencia: horarios, recorrido y mucho frío
- El Descendimiento de Brea en Plasencia, nominado a mejor mural del mundo en 2025: cómo votar para que gane
- Muere un hombre tras precipitarse desde un tercer piso en Plasencia
- Condenado a dos años de cárcel un empresario de Plasencia por no pagar a la Seguridad Social
- Brayan y Sofía, los bebés que cerraron el 2025 y abrieron el nuevo año en Plasencia
- Denuncia la demora de ciclos de quimioterapia en Plasencia: 'A mi padre ya le han retrasado dos sesiones