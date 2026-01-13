El billar a tres bandas se consolida en Plasencia, con una final puntuable para el ranking regional

El billar a tres bandas es una modalidad deportiva que se ha consolidado en Plasencia gracias al Club Billar Plasencia. Un ejemplo es su trofeo Ciudad de Plasencia, que tendrá lugar el próximo fin de semana y llegará a su decimoquinta edición. Además, tendrá un componente solidario.

Una treintena de jugadores de toda Extremadura participarán en el torneo, que forma parte de las pruebas del ranking nacional que organiza el club placentino. La inscripción cuesta 15 euros, aunque el club instalará huchas para que, jugadores y público puedan aportar donativos.

Para el asilo

Lo que se recaude se destinará al asilo de mayores de las Hermanitas de los Pobres, según ha explicado Julio Alfonso Vicente, vocal del club y jugador. "Mi madre está allí y está bien, pero otros tienen peor estado de salud y ellos se lo merecen todo, así que vamos a aportar nuestro granito de arena".

La sede del club está en el pabellón de la ciudad deportiva, en los bajos, y tanto el club como la concejala de Deportes, Isa Blanco, han animado a acudir al torneo para ver las partidas.

Cuartos, semifinales y final

El sábado, comenzarán a las diez de la mañana y se extenderán hasta las 21.30 o diez de la noche. Se jugarán los cuartos de final del trofeo, mientras que el domingo, a partir de las diez se jugarán la semifinal y, a las doce o 12.30 horas, tendrá lugar la final.

Además, el trofeo se retransmitirá en directo por streaming a través del canal de YouTube del Club Billar Plasencia.

Presentación del trofeo de billar a tres bandas, en Plasencia, este fin de semana. / TONI GUDIEL

Su presidente, Jesús Sánchez, ha destacado el esfuerzo que realizan por mantener la actividad y competiciones, dado que la mayoría de los socios trabajan. "Nuestra función es seguir compitiendo a nivel regional, animar a que se incorporen nuevos socios y poder seguir trabajando durante muchos años más. Este trofeo es muy importante para el club y para la ciudad", ha afirmado.

El ayuntamiento colabora

El ayuntamiento colabora en la organización y la concejala Isabel Blanco ha resaltado tanto la trayectoria del club como el valor social de la iniciativa.

"El Club Billar Plasencia es uno de los clubes con más años de andadura en nuestra ciudad y no solo destaca por su actividad deportiva, sino también por su compromiso con la inclusión y la diversidad. Para el ayuntamiento es un orgullo apoyar un evento que une deporte y solidaridad".

La edil también ha apuntado que el trofeo "es un ejemplo de cómo el deporte puede contribuir de forma directa al bienestar social".

¿Qué es el billar a tres bandas?

El billar a tres bandas es una modalidad de billar francés sin troneras, donde el objetivo es lograr carambolas, haciendo que la bola del jugador toque a otras dos bolas, pero con la regla crucial de que debe golpear al menos tres bandas de la mesa antes de tocar la última bola para que el punto sea válido.