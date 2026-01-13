Colchones, multitud de escombros, y hasta una maleta, en una escombrera viral a pie de calle en Plasencia

Está situada entre el Camino de las Huertas de Plasencia y la avenida Miguel de Unamuno, junto a la rotonda de Adolfo Suárez y frente a la urbanización de Los Pitufos. Cientos de coches pasan cada día por la zona, que no está situada en las afueras, sino en la entrada a la ciudad desde el Valle del Jerte y La Vera.

En este espacio, es donde se encuentra una escombrera de grandes dimensiones, que no solo acumula escombros, sino otros muchos enseres y que se ha hecho viral gracias al placentino Javier Clemente Fortuna y su perfil en redes Todos somos reciclaje.

Escombrera habitual

El Camino de las Huertas es una de las zonas habituales de vertido de escombros y han sido muchas las veces que, a lo largo de los años, se han acumulado y el ayuntamiento ha tenido que recogerlos. Ahora, hay, además de escombros de todo tipo, varios colchones, palés de madera, e incluso una maleta.

Una imagen de la escombrera ilegal ante Los Pitufos, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Javier Clemente, ambientólogo especialista en residuos y economía circular, que fue elegido en el 2022 mejor educador digital de España en la categoría de Concienciación Medioambiental, ha puesto de manifiesto en su perfil Todos somos reciclaje que "lo verdaderamente grave no es este vertedero, es que lleve años creciendo sin que nadie lo frene".

Junto a la Policía Local

Afirma que, al igual que ahora ha difundido un vídeo, tiene otro del 2023 donde también se acumulaban basuras de todo tipo. Ante sus 508.000 seguidores en Instagram; 136.000 en su canal de YouTube; 83.000 en Facebook y 41.300 en TikTok, ha criticado que se trata de un "vertedero ilegal creciendo desde hace años en mitad de Plasencia, a pocos metros de la comisaría de policía local. No está escondido. No está en el monte. Está a la vista de todos. Montañas de escombros tirados como si no tuvieran impacto mientras se mira hacia otro lado".

En lo que ha hecho hincapié en que todas las basuras acumuladas, al igual que ocurre con otros vertederos repartidos por toda España, están "contaminando suelos, agua, aire y dañando la salud. En un problema que heredarán otros".

Por eso, ha advertido que "esto no va de sostenibilidad, va de impunidad, de saber que tirar es más fácil que gestionar bien, aunque se pongan multas, y de que lo ilegal, si se repite lo suficiente, acaba pareciendo normal".

Investigación policial

Preguntado por esta escombrera, el ayuntamiento ha señalado que, antes de recoger esta o cualquier otra, es necesario realizar una investigación policial para "intentar averiguar quién es el culpable" y, una vez terminada la investigación, se recogen los residuos.

De esta forma, ha destacado que la Policía Local ha logrado identificar a los autores de vertidos de escombros, aunque, en otras ocasiones, es necesario pillarles in fraganti, cosa que también se ha producido, aunque en menor medida.

Años proliferando

En todo caso, las escombreras ilegales son un problema en Plasencia desde hace años. En el 2019, el ayuntamiento señaló que tenía un centenar de vertidos localizados y, en 2020, advirtió de que habían proliferado con el covid porque, al estar confinadas en casa, muchas familias habían aprovechado para realizar reformas.

No obstante, en septiembre del 2020, había una decena de expedientes sancionadores abiertos, mientras que, en el 2021, el ayuntamiento afirmó tener 40 puntos localizados y pidió la colaboración ciudadana para poder sorprender a los autores en el momento de tirarlos.

La Ley y sanciones

Hace un año, la Policía Local sorprendió a un hombre en la antigua carretera de Malpartida arrojando escombros , dos frigoríficos y varios sacos con ropa usada y, el pasado noviembre, pilló a otro en el mismo sitió tirando también escombros, según dijo, por mandato de su jefe, responsable de una constructora.

El ayuntamiento advirtió entonces de que verter escombros de forma ilegal constituye "una infracción tipificada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular", que establece sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros.

A su vez, el inspector de la Policía Local José Antonio Díaz explicó que, quien realiza un vertido, debe recogerlo y encargarse de la reposición del medio natural a su estado original. En caso de no poder o no querer hacerlo, el ayuntamiento contrataría a una empresa y pasaría el coste al autor.