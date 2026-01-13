Doble orden del Ayuntamiento de Plasencia para que cobren los profesores de la universidad popular.

El 30 de diciembre pasado, tuvo lugar un pleno ordinario del Ayuntamiento de Plasencia. En esa sesión, la portavoz de Unidas Podemos, Mavi Mata, preguntó a la concejala de Cultura, Marisa Blanco, por el retraso del pago de los salarios de los profesores de la universidad popular que, este martes, todavía no han cobrado.

Bermejo, y también el alcalde, señalaron entonces que el "atasco" se había dado en el departamento de Tesorería. Este martes, la edil ha subrayado que ese mismo día 30 de diciembre, el alcalde dio orden a Tesorería para que se "pagara prioritariamente" a los profesores.

Segundo aviso

Dado que este lunes todavía no se había hecho, "se volvió a dar la orden y esperamos que hoy se termine de hacer la gestión para que puedan cobrar".

En todo caso, la concejala confía en que los ingresos se produzcan esta semana para que quede "todo zanjado" y, además, espera que la situación "no vuelva a ocurrir".

Facturas por servicios

Porque como señaló Fernando Pizarro en el pleno y ha señalado este martes Bermejo, Tesorería no considera como nóminas los pagos a los docentes de la universidad, ya que no forman parte de la plantilla del ayuntamiento, sino como "servicios prestados, que van como facturas, pero antes no era así".

La edil ha hecho hincapié en que, "en tiempo y forma, como marca la ley", la directora del centro educativo le remite la documentación, que "ese mismo día se firma y ese día se valida". Según ha explicado, al considerarse como un servicio prestado, Tesorería está pagando "por orden de llegada" de las facturas que se presentan en el ayuntamiento.

En todo caso, el alcalde ha apuntado que, de esta forma, Tesorería no ha seguido "las directrices de lo que se ha hecho siempre", por lo que anunció en el pleno que remitiría un escrito al departamento para "que sigan sucediendo las cosas como venían sucediendo y las facturas se paguen a primeros de mes".

Cursos del primer cuatrimestre

Por otro lado, la concejala y la directora del centro, Yolanda Amor, han presentado este martes los cursos del primer cuatrimestre del 2026, que serán un total de 62 y contarán con 957 plazas.

El plazo de inscripción comenzará el lunes día 19 y se harán de forma escalonada, por lo que, cada día será posible inscribirse en unos cursos determinados. Es posible informarse en upplasencia.blogspot.com y en el teléfono 927 421366 y también se han editado folletos.

Presentación del nuevo cuatrimestre de cursos de la universidad popular de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

La oferta

En este cuatrimestre, habrá ocho cursos dedicados al ejercicio físico, con 112 plazas; dos cursos de idiomas con 28 plazas y otros de arqueología, arte y patrimonio; desarrollo personal; nivel 2 de lengua de signos; panadería y repostería; cultura gastronómica de México; artesanía, manualidades y artes plásticas y otros muchos.

Como novedades, destacan el curso de bordado en malla de plástico, para confeccionar bolsos, maceteros o alfombras y dedicado preferentemente a mayores de 65 años porque favorece la movilidad en las manos.

Orden de inscripción

También nuevos serán los cursos de guitarra flamenca y música de banda para aprender a tocar un instrumento o perfeccionarlo y con opción de formar parte después de la Banda de Música Ciudad de Plasencia.

Iniciación a la astronomía, curso de guiones, de informática, teléfono móvil, IA y creación de contenido también forman parte de la oferta de la universidad placentina.

La inscripción se puede hacer de forma presencial, o bien, a través del teléfono o del ordenador, entrando en el blog de la escuela, donde aparece un formulario para rellenar y enviar. Prima el orden de llegada de las solicitudes.