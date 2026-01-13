Homenaje a Gabriel y Galán y tarde de Antruejos, desde el hogar Puerta Berrozana de Plasencia

El 6 de enero de 1905 falleció el poeta extremeño José María Gabriel y Galán y, como cada año, el club de lectura que lleva su nombre, formado por usuarios del hogar de la Puerta Berrozana de Plasencia, le ha homenajeado.

Lo ha hecho ante su estatua, situada en el parque que también lleva el nombre del escritor (aunque se le conoce más como Los Arcos) y el acto ha tenido tanto una parte literaria como musical.

Así, los participantes han declamado y leído algunos de sus poemas, al son de la música del tamboril, tocado por un miembro del coro del hogar de mayores.

Los Antruejos

No será la única actividad cultural de esta semana porque el mismo centro acogerá este miércoles, día 14, la celebración de la festividad de Los Antruejos, previa al día del patrón de la ciudad y la diócesis, San Fulgencio, que tendrá lugar este viernes, 16 de enero.

Será a las cinco de la tarde y consistirá en una queimada, unida a la recitación de las letanías tradicionales.

Homenaje a Gabriel y Galán, de mayores del hogar Puerta Berrozana de Plasencia. / CEDIDA

Fiesta histórica

Antiguamente, lo que se celebraba el 15 de enero en Plasencia era la Noche de Antruejos. Los participantes salían a la calle disfrazados, gastaban bromas y también se encendía una hoguera para quemar lo malo del año anterior y pedir prosperidad.

Del mismo modo, se ponía un caldero para preparar una bebida caliente, que se repartía entre los asistentes.

Se consideraba una fiesta ligada al ciclo de invierno y preludio del Carnaval y, durante años la ha celebrado también la Asociación de Amas de Casa de Plasencia.

Amas de casa

En el 2010, dejaron de celebrarse, después de años en los que no faltaba el reparto de chocolate con churros y un baile. Sin embargo, en el 2011, la asociación decidió recuperar los Antruejos debido a las numerosas peticiones que había recibido.

Del mismo modo, la asociación ha mantenido el reparto de dulces, migas y vino en la plaza Mayor el mismo día de San Fulgencio, el 16 de enero, que finalizará también este año con la entrega de los premios del mismo nombre por parte del Ayuntamiento de Plasencia.