Plasencia se queda fuera de las ayudas del AEPSA y el PSOE habla de "ineptitud"

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Administración Local, ha concedido un total de 5,4 millones de euros a municipios de la región para la ejecución de obras y servicios en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA) Plasencia se ha quedado fuera.

La ciudad no aparece en el largo listado de entidades locales subvencionadas, 169 en la provincia de Cáceres, incluida la capital, que se ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Extremadura, lo que ha criticado este martes el PSOE de Plasencia.

Críticas a Mayte Díaz

"Los socialistas placentinos criticamos la ineptitud de la concejala de Obras, Mayte Díaz, al no solicitar una subvención clave para la contratación de desempleados y la compra de materiales", han señalado a través de una nota de prensa. La edil ha apuntado que la solicitud no depende de su concejalía, que solo pide un porcentaje para el material cuando está concedido el personal.

De hecho, en años anteriores, ha sido el concejal de Recursos Humanos, Álvaro Astasio, quien ha anunciado públicamente las subvenciones recibidas, el número de contratos y las obras a realizar.

Devuelta una parte

Habitualmente, el ayuntamiento utiliza esta subvención para trabajos menores en aceras o limpieza y desbroce de zonas para prevención de incendios, obras de conservación del refugio o pintado de fachadas en dependencias municipales. Así lo solicitó en 2023, aunque el año pasado tuvo que devolver 58.884,59 euros de la ayuda de 143.000 euros que había recibido dos años atrás por no haberlos utilizado.

San Gil lo pide aparte

En 2024, el ayuntamiento recibió 158.000 euros y, en 2022, 142.600 euros, con los que contrató a 5 oficiales y 83 peones. Hace unos años, la subvención incluía a San Gil, pero la Entidad Local Menor optó por pedir la subvención de forma separada, después de que se rechazara el proyecto placentino en 2019.

Su alcaldesa, Esther Sánchez, también concejala del PSOE de Plasencia, ha criticado igualmente que Plasencia se haya quedado fuera de las ayudas, al "no haber pedido la subvención".

Personal y material

Para el Partido Socialista de Plasencia, es "inexcusable" que se pierda "una vez más" una subvención que considera "vital para cualquier localidad. Esta ayuda se divide en dos partidas fundamentales que Plasencia ha vuelto a desperdiciar: la contratación de personas desempleadas y el monto económico para adquirir materiales de obra".

El PSOE de Plasencia ha criticado la pérdida de los fondos del AEPSA. / TONI GUDIEL

En su opinión, "es incomprensible que, mientras otras localidades aprovechan estos fondos para mejorar sus calles, el equipo de Pizarro se permita el lujo de no pedirlos. No es un error puntual, es una desatención sistemática que dura ya un lustro", ha afirmado el PSOE.

Propuesta del PSOE

El partido ha arremetido contra la concejala de Obras, Mayte Díaz, a quien ha acusado de "abandono de funciones" porque "la ciudad se encuentra en una situación de deterioro sin precedentes: acerados destrozados, baches en el asfalto, pasos de peatones sin pintar y una falta de mantenimiento evidente en parques, jardines y mobiliario urbano (bancos, papeleras y farolas)".

A su vez, ha señalado que, bajo la gestión socialista, "esta situación sería impensable" y ha anunciado una "propuesta de futuro para Plasencia" consistente en una "Unidad de Captación de Fondos y Seguimiento de Subvenciones" para que ninguna ayuda quede sin solicitar; se ejecuten planes de mantenimiento preventivo anual y se mantenga una comunicación fluida con otras administraciones para maximizar la llegada de inversión a nuestra ciudad.

Su propuesta es "cambiar la improvisación de la señora Díaz por un plan de choque real. No se trata de política, se trata de gestión básica y de querer a Plasencia".

Este periódico ha preguntado al gobierno local por lo ocurrido con la subvención del AEPSA y está a la espera de respuesta.