'Boom' de vivienda nueva en Plasencia: las licencias de obra se han multiplicado por tres en dos años.

Las licencias de obras para nuevas viviendas en Plasencia han experimentado un aumento exponencial en los últimos dos años. Así lo ha puesto de manifiesto la concejala de Gestión Urbanística del ayuntamiento, Belinda Martín, que este miércoles ha realizado un balance y ha subrayado que los datos muestran el boom que ha experimentado la construcción en la ciudad.

Según sus datos, "el ritmo de licencias de obra" de vivienda nueva se ha triplicado, de forma que han pasado de 38 en el 2023 a 49 en el 2024 y 136 en el 2025. Esto supone un "crecimiento del 257%".

Gerente de Urbanismo

El objetivo de la concejalía para este año es "consolidar" ese aumento y, de hecho, ha asegurado que "la planificación técnica nos permite prever la certificación de importantes promociones durante 2026, como las viviendas proyectadas en la Mazuela II", donde el ayuntamiento ya ha recepcionado las obras de urbanización y se prevén unas 300 viviendas.

Además, también de cara a este año, Martín ha anunciado que la oficina de gestión urbanística, que ya está operativa, incorporará la figura de un gerente de Urbanismo.

Según ha señalado, se trata de "una figura nueva, que liderará la modernización del área y profesionalizará la respuesta administrativa ante una demanda en constante crecimiento".

La edil de Plasencia Belinda Martín ha hecho un balance de la gestión urbanística. / TONI GUDIEL

Demanda del sector

Precisamente, la federación regional de la construcción Pymecon ha señalado recientemente que viene demandando desde hace tiempo "la puesta en marcha de una gerencia de Urbanismo". Ha apuntado que "se han dado pasos en este sentido y confiamos en que pueda hacerse realidad lo antes posible, ya que el futuro de la ciudad está en juego y no puede perderse mas tiempo para dinamizar y agilizar proyectos que se eternizan y en muchos casos acaban por no llevarse a efecto".

El informe de Gestión Urbanística recoge la evolución entre 2023 y 2025, un periodo en el que, según Martín, no se ha producido solo un incremento numérico en las licencias sino "de paradigma".

Promoción de vivienda nueva en Plasencia. / TONI GUDIEL

Gestión integral

Así, ha afirmado que "el ayuntamiento ha pasado de un modelo de gestión de licencias fragmentado a una gestión urbanística integral" porque, en 2023, "la actividad urbanística se limitaba a un número reducido de licencias de obras, sin integrar expedientes que se derivaban a otros departamentos y que prolongaban los plazos administrativos".

Sin embargo, en 2025, "los datos muestran un escenario diferente". Según los datos, ese año, el área de Urbanismo gestionó un total de 1.421 expedientes, distribuidos en distintas tipologías: 779 comunicaciones previas de obras; 190 licencias de obras, incluidas actuaciones de mayor alcance y suministros; 207 expedientes de actividades; 124 informes y certificados urbanísticos; 29 cédulas de habitabilidad; 21 licencias de primera ocupación; 11 expedientes de obras municipales y 80 solicitudes.

Mayor eficiencia

Para Martín, este volumen refleja "una administración más activa y eficiente" y ha subrayado que "la centralización de la gestión "ha permitido un control más exhaustivo, que antes era más complicado".

Así, el informe concluye que, también gracias a la administración electrónica y el control urbanístico, Plasencia ha pasado "de un modelo estático a un modelo de gestión integral". En palabras de la edil, "pasar de 24 licencias a más de 1.400 expedientes anuales confirma que la nueva estrategia no solo era necesaria, sino imprescindible para afrontar los retos urbanísticos actuales".