Plasencia sí tendrá plan AEPSA: ha recibido 166.700 euros para el personal y contratará a 117 personas

Plasencia sí ejecutará este año un conjunto de obras y servicios en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (AEPSA). Como señaló este martes este periódico, la ciudad se ha quedado fuera del listado de subvencionadas por la Junta para la compra de los materiales necesarios, sin embargo, sí ha recibido una ayuda para la contratación del personal que realizará los trabajos.

Así lo ha comunicado el ayuntamiento, que ha señalado que se le han concedido un total de 166.700 euros, con los que se sufragará la contratación 177 trabajadores, tanto los costes salariales de la contratación, como la cotización a la Seguridad Social.

Unos 50.000 € perdidos

De esta forma, lo que no recibirá, como señalaba este martes el DOE en su comunicación de municipios subvencionados, será dinero para la adquisición de materiales, incluidos los portes y embalajes, así como los ocasionados por el empleo de medios auxiliares necesarios para la ejecución de las distintas unidades de obra o servicios.

Según fuentes municipales, este dinero suele ser un 30% de la ayuda global, con lo que, por 166.700 euros, la pérdida sería de 50.010 euros.

Críticas del PSOE

Tras la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del listado de municipios subvencionados para la compra de material, el PSOE de Plasencia remitió una nota de prensa en la que criticó la "ineptitud de la concejala de Obras, Mayte Díaz, al no solicitar una subvención clave para la contratación de desempleados y la compra de materiales".

El gobierno local ha desmentido, sin embargo -tampoco la documentación publicada y aprobada por la Junta hacía referencia a la subvención para la contratación de personal- que se hayan perdido estos fondos, únicamente los destinados a la compra de material.

Personal del AEPSA, que sí contratará el Ayuntamiento de Plasencia, al haber recibido subvención. / EFE

Falta de comunicación

En este sentido, la concejala aludida, Mayte Díaz, ha apuntado este martes que la Concejalía de Obras pide un porcentaje para el material cuando está concedida previamente la ayuda para el personal y se comunica a su departamento, pero, en este caso, no ha llegado la comunicación de la concesión de la ayuda del AEPSA, de ahí que no se solicitara la destinada a materiales.

Además, ha señalado que ha coincidido con la baja del técnico que ha venido encargándose de tramitar la solicitud y que todas las memorias necesarias estaban elaboradas.

Las obras se harán

Con todo, para el Partido Socialista de Plasencia, es "inexcusable" que se pierda "una vez más" una subvención que considera "vital para cualquier localidad".

Dado que en su análisis ha incluido también la ayuda para la contratación de personal, los socialistas consideran "incomprensible que, mientras otras localidades aprovechan estos fondos para mejorar sus calles, el equipo de Pizarro se permita el lujo de no pedirlos. No es un error puntual, es una desatención sistemática que dura ya un lustro".

En todo caso, el ayuntamiento ha subrayado que realizará la contratación de personal con cargo a los fondos del AEPSA, aunque tendrá que correr con los gastos de los materiales necesarios, al haberse perdido esta subvención.