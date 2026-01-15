¿Cómo celebra Plasencia a su patrón?: calendario de actividades y horarios por San Fulgencio

Este viernes, 16 de enero, es San Fulgencio, patrón de Plasencia y su diócesis. A pesar de no ser día festivo, el ayuntamiento, la asociación de amas de casa y el Obispado han organizado actos para celebrar la efeméride. Son los que tradicionalmente se han venido realizando en los últimos años.

Para abrir la jornada, la asociación de amas de casa, que el pasado octubre decidió, al elegir una nueva directiva, cambiar su nombre a Asociación de personas consumidoras y usuarias Ciudad de Plasencia, repartirá migas, perrunillas y ponche.

La actividad será en la plaza Mayor, bajo los soportales, ya que, a partir de esa hora, la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias, aunque de poca intensidad.

Reparto de migas, en una edición anterior de los San Fulgencio en Plasencia. / TONI GUDIEL

Misa y premios

Ya por la tarde, a las siete, tendrá lugar la celebración religiosa del patrón, con una eucaristía en la catedral, que presidirá el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, y contará con la también tradicional procesión por el interior de la seo con el busto de San Fulgencio y bendición papal.

Una vez termine la misa, buena parte de los asistentes, con el alcalde, Fernando Pizarro, a la cabeza, y el resto de autoridades eclesiásticas, cuerpos de seguridad y otros estamentos, colectivos y ciudadanos a título particular, se dirigirán al centro cultural de Las Claras para, a partir de las ocho de la tarde aproximadamente, asistir a la entrega de los premios San Fulgencio.

Las imágenes de la festividad de San Fulgencio en Plasencia / Toni Gudiel

Se trata de los mayores galardones que entrega el ayuntamiento a placentinos. Creados en 2012, en la primera legislatura de Fernando Pizarro como alcalde, persiguen reconocer a placentinos "que hacen cosas extraordinarias".

En el acto de este viernes participarán el violinista Carlos Martín y la bailarina Elsa Martín, junto a Miguel Ángel Pérez Cuesta (violín) y Raúl Salgueiro Pérez (piano).

Los premios San Fulgencio

Este año, son nueve los elegidos, cinco personas físicas y cuatro colectivos, y sus méritos los han logrado en múltiples disciplinas, desde el diseño a la cocina con estrella Michelín, la educación, la rehabilitación, la atención a inmigrantes o la lucha contra el fuego en los incendios del pasado verano en la zona norte. Recibirán una reproducción de una obra del placentino Misterpiro.

A título personal, uno de los premios será para Rubén Mateos Brea, que este año ha recogido de manos de la Reina Letizia el Premio Nacional de Diseño 2025, en la modalidad de Diseño y Empresa. Lo ha logrado gracias a su labor como director creativo y jefe de diseño de la empresa Viccarbe, afincada en Valencia.

Estrella Michelín

En Alicante reside y trabaja otro de los galardonados, el chef José Manuel López Iglesias, que en el 2021 logró una estrella Michelín para el restaurante Peix & Brases, en el que lleva trabajando quince años. Estudió en la escuela municipal de cocina.

Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña ha sido otro de los elegidos. Se trata de un empresario al que Pizarro ha calificado como una "pieza clave" en la declaración del Interés Turístico Nacional de la Semana Santa y la rehabilitación de la Casa de las Dos Torres.

Héroes contra el fuego

El párroco Juan Luis García recibirá el galardón, sobre todo, por su "trabajo con los más vulnerables y los inmigrantes" desde la iglesia del Salvador y Abraham Duarte Muñoz por ser "nuestra personalidad académica de más alto rango" como rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles.

En el apartado de colectivos, destaca el premio compartido que recibirán quienes lograron apagar el fuego que comenzó en Jarilla el pasado verano y se extendió a varios municipios del Valle del Ambroz y el Jerte, la Unidad Militar de Emergencias del Estado, el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres , el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta, Infoex y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales, Brif.

Atléticos, cultura y educación

También se ha ganado un San Fulgencio la Peña Atlética Placentina, nacida en 1970 de la mano de Sandalio Rodríguez y "la peña más antigua de Plasencia".

La Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio, la SedAP, merece el premio por su labor como difusora de "la cultura y el patrimonio", con actividades que "tienen lista de espera", mientras que al IES Valle del Jerte se lo concede el ayuntamiento por ser un "centro de referencia nacional" en sus ciclos de informática y, sobre todo, por su "centro de ciberseguridad, uno de los más importantes de España".