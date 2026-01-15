El centro de menores de Plasencia tendrá vigilancia privada hasta su funcionamiento para evitar actos vandálicos.

El Centro de Recuperación Zagal de Plasencia (CEREZA), para menores con problemas de conducta y situado en el recinto Valcorchero, frente al hospital, contará con vigilancia privada hasta que se ponga en funcionamiento, en una fecha que la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura todavía no ha detallado.

Lo que sí ha hecho es sacar a licitación el servicio de vigilancia y seguridad, por un precio base de licitación de 256.221,43 euros y una duración de 12 meses, a comenzar el próximo 1 de mayo.

Protección de las instalaciones

Según ha señalado la Consejería, la contratación que se ha sacado a concurso se refiere "exclusivamente a la vigilancia y protección del perímetro exterior y de las instalaciones, una vez finalicen las obras" y su "único objetivo" es "evitar actos vandálicos mientras se completan los pasos necesarios antes de su puesta en funcionamiento".

Porque, una vez terminen los trabajos, en los que Salud y Servicios Sociales ha invertido ya, a falta de la certificación final, 9.205.933,13 euros, serán necesarias otras actuaciones previas antes de abrirlo, como dotarlo de equipamiento.

Fechas incumplidas

Así, todavía no hay fecha para su apertura que, cuando se presentó el proyecto en junio del 2021, se estableció para el 2024.

Sin embargo, estos plazos no se han cumplido. Las obras comenzaron en marzo del 2022 y, dos años después, cuando deberían estar concluidas, la Junta de Extremadura concedió a la empresa adjudicataria una ampliación del plazo de ejecución de un año debido a "causas sobrevenidas y ajenas a la empresa", por lo que la previsión era que la obra estuviera terminada en el 2025, lo que tampoco ha ocurrido.

Un edificio del nuevo Centro de Recuperación Zagal para menores, en Plasencia. / TONI GUDIEL

Así, se han producido varias ampliaciones de plazo y, en abril del 2025, la Consejería de Salud apuntó que el previsto para su finalización era finales de agosto del año pasado. Entonces, el grado de ejecución era superior al 72%.

Acogidos y plantilla

En cuanto a la capacidad del centro Zagal, Vergeles dijo en el 2021 que podría acoger a 42 menores con alteraciones de conducta y, cuando estuviera en pleno uso, contaría con entre 50 y 60 trabajadores. Además, subrayó que, al menos, se preveía la contratación de diez educadores sociales y "otros perfiles profesionales".

Posteriormente, Salud ha señalado que la ocupación prevista será de 36 usuarios y la plantilla, de unos 47 trabajadores.

Menores tutelados

El 30 de junio del 2019, dejó de funcionar como tal el centro de menores de Valcorchero. Según el decreto publicado en su día, Zagal acogerá a menores de entre 12 y 18 años en situación de guarda o tutela de la Junta y que presenten conductas "disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros" y estará prevista la utilización de "medidas de seguridad y de restricción de libertades o derechos fundamentales, así como la administración de medicamentos".

Lo que ha subrayado la Consejería el año pasado es que no será un centro de cumplimiento de medidas judiciales.