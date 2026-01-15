Medio centenar de empresarios afrontan en Plasencia el reto del relevo generacional

El relevo generacional en las empresas familiares es un reto para muchas de ellas, que ven cómo las nuevas generaciones eligen otros campos de estudio u oportunidades laborales. Cerca de medio centenar de empresarios familiares han acudido este jueves en Plasencia a una jornada formativa organizada por la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, AEEF, para conocer cómo afrontar el futuro.

La formación la ha impartido Tomás Bañegil, director de la cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura, y ha tenido lugar durante la mañana de este jueves, en el parador de turismo.

Programa Releva Familiar

De esta forma, se ha puesto en marcha, con la cofinanciación de la Junta de Extremadura , el Programa Releva Empresa Familiar, una iniciativa integrada en ‘ Extremadura Sigue’ y que tiene como objetivo "acompañar a las empresas familiares de la región en uno de los procesos más determinantes para su futuro: el relevo generacional".

Jornada formativa sobre el relevo en empresas familiares, en Plasencia. / AEEF

Las jornadas se han iniciado en Plasencia, pero continuarán en distintos puntos de la región y "combinan asesoramiento y formación especializada".

Otras ciudades

Así, tras Plasencia, las jornadas se impartirán en Mérida, el 3 de febrero; Don Benito, el 12 de febrero; Los Santos de Maimona, el 27 de febrero; Badajoz , el 11 de marzo; Cáceres , el 8 de abril y Navalmoral de la Mata, el 16 de abril.

La asociación ha destacado que "el relevo generacional sigue siendo uno de los principales retos de la empresa familiar. Afrontarlo sin planificación puede generar conflictos internos, pérdidas patrimoniales y poner en riesgo la continuidad del negocio".

Formar e informar

Ante esto, el programa Releva Empresa Familiar "ofrece un itinerario estructurado que combina jornadas informativas, impartidas por expertos en la materia, y un programa formativo especializado en gestión de empresa familiar".

En este sentido, el presidente de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar, Juan Carmona, ha subrayado que, con este programa, se busca "acompañar a las familias empresarias en un proceso complejo, aportándoles conocimiento, herramientas y apoyo profesional para que la transición sea ordenada, consensuada y beneficiosa para todos".

Compromiso

El programa incluye formación teórica y práctica en aspectos "clave" como fiscalidad, derecho civil y mercantil, gobierno de la empresa y de la familia, organización del patrimonio, así como técnicas de comunicación y resolución de conflictos, "que facilitan una transición fluida".

La asociación ha apuntado que, con esta iniciativa, reafirma su "compromiso con la empresa familiar como motor de empleo, riqueza y cohesión territorial en Extremadura".

El colectivo engloba actualmente a 550 empresas, pertenecientes a 133 familias empresarias, cuya "facturación agregada es de 6.000 millones de euros, que representa en torno al 40% del PIB privado regional".