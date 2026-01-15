Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Situación tras el asalto de EEUU

Plasencia y Venezuela: el alcalde se reúne con la comunidad venezolana en la ciudad

Fernando Pizarro ha querido conocer de primera mano la situación de sus familiares y su opinión sobre lo ocurrido

El alcalde de Plasencia se reúne con la comunidad de venezolanos en la ciudad.

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Plasencia cuenta con una comunidad de venezolanos de unas 50 personas que, desde hace más de un año, mantiene una estrecha relación con el ayuntamiento. Tras lo ocurrido el sábado 3 de enero, con bombardeos y la captura de Nicolás Maduro y su mujer por parte de EEUU, el alcalde ha querido reunirse de nuevo con los representantes de la comunidad venezolana residente en la ciudad.

La reunión ha tenido lugar en el despacho de Alcaldía y, según ha explicado el gobierno local, Fernando Pizarro y los representantes venezolanos han abordado "diferentes inquietudes planteadas por los asistentes".

Familiares y amigos

Así, el alcalde "se interesó por la situación en la que se encuentran sus familiares y amistades residentes en Venezuela, así como por conocer de primera mano los puntos de vista de la comunidad venezolana sobre la realidad que vive actualmente su país".

El encuentro ha permitido "el intercambio de información y opiniones, en un marco de diálogo directo entre el ayuntamiento y los vecinos de origen venezolano que residen en Plasencia", ha subrayado el ayuntamiento.

El alcalde de Plasencia, con los representantes de la comunidad de venezolanos.

Tras las elecciones

Ya en octubre del 2024, tuvo lugar una reunión similar, a petición del alcalde, en la que le transmitieron cómo estaban viviendo, tanto ellos como sus familiares, la situación política del país.

"Estamos muy agradecidos por ese gesto, porque necesitamos que se visualice lo que ocurre en Venezuela, que no se olvide que es una situación que continúa, que el miedo está presente, y que vivimos en un sube y baja emocional constante", apuntó entonces la portavoz del grupo, Marian Castillo.

El alcalde de Plasencia, con representantes de la comunidad de venezonalos.

Líder encerrada

Esta aludió al hecho de que, la presentación de las actas había corroborado "lo que venimos diciendo desde hace dos meses, que Edmundo González ganó las elecciones".

Además, hizo hincapié: "Tampoco debemos olvidar que María Corina sigue siendo la líder que está allí encerrada y que lleva dos meses con esa persecución que vivimos todos, dentro y fuera, indirectamente".

Presos políticos

La comunidad venezolana está siguiendo muy de cerca lo que ocurre en su país y algunos miembros han pedido abiertamente la liberación de todos los presos políticos del régimen de Maduro.

Por su parte, el alcalde manifestó entonces que su "preocupación, además de por la situación del país, es una preocupación personal por cada uno de los miembros de esa colonia venezolana".

Plasencia y Venezuela: el alcalde se reúne con la comunidad venezolana en la ciudad

