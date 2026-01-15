Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas

En diciembre pasado, terminó en Plasencia la primera escuela profesional dentro del Programa de formación y empleo ESCALA del Sexpe, dependiente de la Junta de Extremadura. El propósito es dar una formación orientada después a la inserción profesional, sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido algo no habitual y es que ninguno de los alumnos que han finalizado la formación de albañilería ha querido optar a un puesto de trabajo.

Así lo ha destacado Isabel Hernández, agente de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Plasencia, en una valoración del resultado de la escuela.

80% de aprobados

Las especialidades que se han impartido han sido las de albañilería, carpintería y jardinería, con 12 alumnos cada una inicialmente, aunque al final han sido 32 y no 36.

Según Hernández, de estos, un 80% han finalizado "favorablemente el proyecto", tanto la parte formativa, como la práctica, por lo que "son personas que pueden ser contratadas por empresas locales o de los alrededores, gracias a una subvención que promovieron hace dos años para estos proyectos, donde cualquier empresa puede contratar a alumnos que hayan terminado favorablemente las escuelas taller".

Ofertas rechazadas

Lo que ha ocurrido en esta ocasión, y por lo que la agente se ha mostrado sorprendida, es que "los alumnos también tienen que querer ser contratados, una vez que han terminado, y, en la especialidad de albañilería, aun teniendo compromisos de contratación, los han rechazado".

En su opinión, esto supone "un hándicap que, la verdad, pesa bastante" porque "se les está ofreciendo un puesto de trabajo y luego, a la hora de la verdad, te están demostrando que vienen, se forman, pero no quieren continuar una experiencia laboral".

Beca formativa

Según señala el Sexpe, el programa ESCALA cuenta con una etapa inicial, de tres meses de duración, en la que los alumnos reciben "formación profesional o formación en el trabajo relacionada con la ocupación a desempeñar".

Durante este tiempo, tiene "derecho a percibir una beca por la asistencia al proyecto y, en su caso, una ayuda a la movilidad en los proyectos supralocales si la persona participante tiene que desplazarse a la localidad del centro de formación desde su localidad de residencia".

El alcalde de Plasencia se dirige al alumnado de la escuela de la edición de 2025. / TONI GUDIEL

El 75% del SMI

Además, existe una segunda fase, de nueve meses, en la que el alumnado-trabajador recibe formación con una duración mínima del 35% y está contratado por la entidad promotora, en este caso el ayuntamiento, en la modalidad del contrato de formación en alternancia. En esos nueve meses, cobra el 75% del salario mínimo interprofesional.

Por otro lado, el ayuntamiento ha destacado que existe un compromiso por parte de las empresas colaboradoras con el proyecto para contratar al menos al 50% del alumnado, siempre que este quiera, que es lo que ahora no ha ocurrido en la modalidad de albañilería.

100% de inserción en 2024

A su vez, Hernández ha apuntado que, también este año, "ha habido muchas bajas laborales". En todo caso, tres empresas han contactado ya con el ayuntamiento, dos para contratar a alumnos de carpintería y una para albañilería y espera que otras empiecen ahora a materializar sus compromisos.

Lo ocurrido el año pasado contrasta con la edición anterior de la escuela porque, según señaló el alcalde en la presentación del proyecto de 2025, en 2024 se consiguió el 100% de inserción laboral de todos los que superaron la formación.

Las actuaciones

En 2025, 31 mujeres y 5 hombres iban a iniciar la escuela profesional y el ayuntamiento contrató a 9 personas, del equipo directivo y monitores, con una subvención de 850.000 euros.

Pizarro apuntó entonces que, en la parte práctica, el alumnado iba a actuar en el mirador de Valcorchero para cubrirlo y que pudiera ser un "lugar de avistamiento de aves" y también en la plaza de toros, la biblioteca municipal, la universidad popular, donde tiene su sede la escuela, el pabellón municipal, zonas ajardinadas y el cementerio, donde han actuado en una galería y a realizado el cambio de algunas cubiertas.