Suspendido antes de empezar: va al examen de conducir en Plasencia… conduciendo su coche sin carnet

Intentó recuperar el carnet, pero no empezó ni el examen: un vecino de Plasencia de 34 años ha protagonizado una escena digna de una comedia de televisión. Perdió el carné de conducir y se presentó al examen al volante de su vehículo. No tenía el permiso, pero tampoco seguro, ni ITV en regla.

Según informa la Guardia Civil, agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres investigan a un hombre de 34 años, al que sorprendieron cuando se presentó a realizar el examen teórico para la recuperación del permiso de conducir de la clase B, después de haber perdido la totalidad de los puntos, conduciendo su propio vehículo. La infracción ocurrió el 13 de enero, en el centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Plasencia.

Detectado in fraganti

Al parecer, agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) pillaron al hombre in fraganti y, durante la actuación, los guardias civiles inspeccionaron el coche, comprobando que carecía de seguro obligatorio en vigor y que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Ante estas irregularidades, se cursaron las denuncias administrativas por las infracciones. Además, al vecino de Plasencia se les investiga por un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor careciendo del permiso de conducción, por pérdida total de los puntos asignados, remitiéndose las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).

