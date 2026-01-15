Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendido antes de empezar: va al examen de conducir en Plasencia… conduciendo su coche sin carnet

La Guardia Civil sorprendió en Plasencia a un hombre que acudió a recuperar puntos al volante de su propio coche, pese a no tener el permiso en vigor

Dos guardias civiles en un control de tráfico, en una imagen de archivo.

Dos guardias civiles en un control de tráfico, en una imagen de archivo. / Guardia Civil

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

Intentó recuperar el carnet, pero no empezó ni el examen: un vecino de Plasencia de 34 años ha protagonizado una escena digna de una comedia de televisión. Perdió el carné de conducir y se presentó al examen al volante de su vehículo. No tenía el permiso, pero tampoco seguro, ni ITV en regla.

Según informa la Guardia Civil, agentes del Subsector de Tráfico de Cáceres investigan a un hombre de 34 años, al que sorprendieron cuando se presentó a realizar el examen teórico para la recuperación del permiso de conducir de la clase B, después de haber perdido la totalidad de los puntos, conduciendo su propio vehículo. La infracción ocurrió el 13 de enero, en el centro de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) de Plasencia.

Detectado in fraganti

Al parecer, agentes del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) pillaron al hombre in fraganti y, durante la actuación, los guardias civiles inspeccionaron el coche, comprobando que carecía de seguro obligatorio en vigor y que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Ante estas irregularidades, se cursaron las denuncias administrativas por las infracciones. Además, al vecino de Plasencia se les investiga por un delito contra la seguridad vial, por conducir un vehículo a motor careciendo del permiso de conducción, por pérdida total de los puntos asignados, remitiéndose las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente en Plasencia (Cáceres).

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente en Plasencia.

