800 raciones de migas y 70 litros de ponche para abrir boca en la celebración del patrón de Plasencia.

Ya ha empezado la celebración de la festividad de San Fulgencio, patrón de Plasencia y su diócesis, y ha sido la antigua asociación de amas de casa, ahora Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Ciudad de Plasencia, quien ha dado la opción de abrir boca con una iniciativa eminentemente gastronómica.

Ha sido en la plaza Mayor, como cada año, bajo los soportales, para esquivar a la lluvia en caso de aparecer, donde la presidenta, Sonia Grande, y otros miembros de la asociación, acompañados por autoridades con el alcalde, Fernando Pizarro, a la cabeza, quienes ha realizado el reparto gratuito de migas, perrunillas y ponche.

Las cantidades

Grande ha detallado las cantidades aproximadas a repartir: "Se han preparado raciones de migas para 800 personas" y 70 litros de ponche, además de perrunillas.

Reparto de migas, perrunillas y ponche, en Plasencia, por San Fulgencio. / TONI GUDIEL

En el caso de las migas, se han elaborado desde el bar-restaurante Español, mientras que el ponche lo han puesto el bar-restaurante La Pitarra del Gordo, que ha aportado 30 litros, y la escuela municipal de cocina, con otros 40.

En cuanto a las perrunillas, ha sido el Ayuntamiento de Plasencia el encargado de comprar varios kilos de este dulce.

Latas de pimentón

Como novedad, este año, ha querido colaborar también con la iniciativa La Chinata, para repartir latas de pimentón. Además, ha instalado en la plaza Mayor un photocall con latas de gran tamaño por si los participantes querían echarse fotos.

Como es habitual, se han formado colas para recibir los platos de migas, dulces y vasos de ponche y Protección Civil se ha encargado que circulara de forma ordenada y sin obstaculizar la actividad de la plaza Mayor.

Cola para el reparto de migas y ponche por San Fulgencio en Plasencia. / TONI GUDIEL

Misa solemne

La celebración de San Fulgencio continuará este viernes por la tarde, con una misa solemne presidida por el obispo de la diócesis, Ernesto Brotóns, donde habrá también una pequeña procesión con el busto del Santo por el claustro de la catedral y bendición papal.

Será a las siete de la tarde y participará toda la corporación municipal, con los maceros del ayuntamiento y la Policía Local de gala.

Reparto de latas de pimentón en Plasencia, por San Fulgencio. / TONI GUDIEL

Premios San Fulgencio

Una vez que termine la celebración eucarística, las autoridades se desplazarán al centro cultural de Las Claras, donde, a partir de las ocho de la tarde, tendrá lugar la entrega de los premios San Fulgencio, que otorga el ayuntamiento y, este año, han recaído en el diseñador de mobiliario Rubén Mateos Brea; el chef José Manuel López Iglesias; el empresario Alejandro Suárez Sánchez Ocaña; el párroco Juan Luis García y el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Abraham Duarte Muñoz.

A su vez, ex-aequo, serán premiados la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Estado; el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Cáceres (SEPEI); el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta (INFOEX) y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) por su participación para sofocar los fuegos del pasado verano.

En la lista de premiados también se encuentran, como colectivos, la Peña Atlética Placentina, la Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio (SEDAP) y el IES Valle del Jerte.