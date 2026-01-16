El ayuntamiento culpa a una constructora del vertido de escombros ante Los Pitufos de Plasencia

La escombrera que se ha hecho viral por la denuncia de un ambientólogo placentino, situada frente a la urbanización Los Pitufos de Plasencia, tiene un responsable, una empresa constructora.

Así lo ha señalado el ayuntamiento, que ha retirado una parte de los escombros, los situados más cerca de la avenida Rey Felipe VI, por la que circulan a diario cientos de vehículos.

Requerimientos policiales

Sin embargo, todavía quedan una gran cantidad por recoger, con todo tipo de restos de obras y, según ha explicado el concejal de Medio Ambiente, José María Nisa, la Policía Local ha hecho un requerimiento a la constructora para que los retire.

En el caso de que no quisiera hacerlo, lo ejecutaría el ayuntamiento, aunque pasaría la factura a la empresa, al igual que hará con la de la parte que ha limpiado.

Parte de la escombrera de Plasencia que ha limpiado el ayuntamiento. / TONI GUDIEL

Obras en la zona

Nisa ha afirmado que la Policía Local, que es la que se encarga de investigar, cuando se descubre una escombrera, quién es el responsable y, en este caso, ha confirmado que se trata de una constructora que estaba realizando obras cerca de la zona.

Además de piedras, azulejos o maderas, el concejal ha subrayado que había tirado sobre el terreno "líneas de electricidad e informática".

Restos sin autor conocido

Sin embargo, a unos metros de distancia de estos escombros, se encuentran desde hace tiempo otras basuras, entre ellas, colchones, e incluso una maleta.

El edil ha señalado que estos restos son antiguos, anteriores a su llegada a la concejalía y se desconoce quiénes pudieron haberlos tirado.

En ambos casos, lo que ha pedido públicamente el ambientólogo y divulgador medioambiental Javier Clemente, creador del perfil Todos somos reciclaje en redes sociales, es que se retiren porque "lo verdaderamente grave no es este vertedero, es que lleve años creciendo sin que nadie lo frene".

Otro tipo de basuras tiradas junto a la escombrera de Plasencia, sin autor conocido. / TONI GUDIEL

Junto a la Policía Local

Afirma que, al igual que ahora ha difundido un vídeo, tiene otro del 2023 donde también se acumulaban basuras de todo tipo. Ante sus 508.000 seguidores en Instagram; 136.000 en su canal de YouTube; 83.000 en Facebook y 41.300 en TikTok, ha criticado que se trata de un "vertedero ilegal creciendo desde hace años en mitad de Plasencia, a pocos metros de la comisaría de policía local. No está escondido. No está en el monte. Está a la vista de todos. Montañas de escombros tirados como si no tuvieran impacto mientras se mira hacia otro lado".

Contaminación ambiental

En lo que ha hecho hincapié en que todas las basuras acumuladas, al igual que ocurre con otros vertederos repartidos por toda España, están "contaminando suelos, agua, aire y dañando la salud. En un problema que heredarán otros".

Restos de la escombrera de Plasencia todavía presentes en la zona. / TONI GUDIEL

Por eso, ha advertido que "esto no va de sostenibilidad, va de impunidad, de saber que tirar es más fácil que gestionar bien, aunque se pongan multas, y de que lo ilegal, si se repite lo suficiente, acaba pareciendo normal".

Lo que dice la Ley

El ayuntamiento ha advertido de que verter escombros de forma ilegal constituye "una infracción tipificada en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular", que establece sanciones económicas que pueden alcanzar los 3.000 euros.

El inspector de la Policía Local José Antonio Díaz ha explicado que, quien realiza un vertido, debe recogerlo y encargarse de la reposición del medio natural a su estado original. En caso de no poder o no querer hacerlo, el ayuntamiento contrataría a una empresa y pasaría el coste al autor.