Nueva edición
El parvulario de San Miguel, parques y la bioclimática, espacios de actuación de la escuela profesional de Plasencia
Un total de 36 alumnos se van a formar en albañilería, jardinería y carpintería
Hay un compromiso de inserción laboral de al menos el 50%
La nueva escuela profesional del Programa de formación y empleo ESCALA del Sexpe, dependiente de la Junta de Extremadura va a realizar actuaciones en distintos espacios de Plasencia, sobre todo, el antiguo parvulario del colegio de San Miguel, parques, el talud de la piscina bioclimática y la ciudad deportiva.
Así lo ha destacado el alcalde, Fernando Pizarro, que se ha reunido con el equipo directivo y de monitores y también con los 36 alumnos que recibirán la formación a lo largo de este año, encaminada a la inserción laboral.
Las actuaciones
Pizarro ha detallado que, a través de las escuelas de albañilería, carpintería y jardinería, el alumnado va a intervenir en la rehabilitación del antiguo parvulario del colegio de San Miguel, situado en la Calleja del Negro, donde se va a actuar en "todo aquello que tiene que ver con solados, entarimados, tabicados y muebles, que harán los de carpintería".
Además, habrá actuaciones de mantenimiento de zonas verdes para los alumnos de jardinería en el parque de La Pesga, en Ciudad Jardín, el de Jesús Nazareno, el jardín ubicado en José Zorrilla, las márgenes del río Jerte y crearán espacios nuevos, como en el talud de la piscina bioclimática.
A su vez, en albañilería, realizarán también obras en el antiguo parvulario de San Miguel y en la ciudad deportiva.
Un año de duración
El director de la escuela, Miguel Ángel Moreno, ha explicado que la primera fase, eminentemente formativa, durará tres meses, y la segunda, con una duración de otros nueve meses, será la práctica y los alumnos cobrarán el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, según ha apuntado Pizarro.
Inserción laboral
Moreno ha destacado también el objetivo de la inserción laboral y ha subrayado que el ayuntamiento "tiene establecidos unos convenios de contratación con diferentes empresas, distintos sectores vinculados a los certificados de profesionalidad que se van a impartir y esperemos que se consiga al menos el 50% de inserción, pero vamos a intentar que sea el 100% de plena inserción profesional del alumnado".
Serán un total de 36 los que participarán en el programa y el ayuntamiento ha contratado a un equipo de 9 personas, de las que 6 serán los monitores, dos por especialidad.
