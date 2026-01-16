La presencia de Robe inunda la entrega de los premios San Fulgencio de Plasencia a sus vecinos más destacados

Tratándose de la entrega de premios del Ayuntamiento de Plasencia a los placentinos más ilustres, uno de ellos, fallecido hace poco más de un mes, Roberto Iniesta, no podía faltar. El artista ha estado presente en el acto, celebrado este viernes en Las Claras, con su música y algunas de sus letras, destacadas por uno de los premiados y por el alcalde, en un claustro lleno de público.

El ayuntamiento ha puesto así el punto y final a las actividades organizadas por el día del patrón de Plasencia y la diócesis, San Fulgencio, en una cita que ha comenzado con el himno de España y ha terminado con el de la capital del Jerte.

Letras y música

Abraham Duarte, rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles, nacido en Hervás, pero criado en Plasencia, de padre concejal con el alcalde Cándido Cabrera, Ventura Duarte, ha sido el primero en aludir a Robe y a la letra de la canción de Extremoduro Pepe Botika, que señalaba: Era de Plasencia, me parece que decía.

Además, la música del artista placentino ha sonado en la entrega del premio a Rubén Mateos Brea, Premio Nacional de Diseño en 2025 gracias a su trabajo como diseñador de mobiliario en una empresa valenciana. Pero el que más se ha referido a Roberto Iniesta ha sido el alcalde.

Pizarro y Robe

Fernando Pizarro ha empezado su discurso con un "primer recuerdo" al placentino, al que ha calificado como "uno de los hijos que más gloria le han dado a Plasencia y seguirán dando porque su memoria, su obra y su trabajo son inmortales".

Pizarro ha loado, uno por uno, los valores de cada premiado, cinco personas físicas y cuatro colectivos, sobre todo, su "talento, capacidad y esfuerzo" porque, además, hacen, "como Robe, que el nombre de Plasencia sea universal". También ha subrayado que los logros de los galardonados solo son posibles "si hay un amor profundo en lo que uno hace, en su vocación" y, por eso, ha terminado su intervención con una recomendación plasmada en una letra de Robe: "ama, ama, ama y ensancha el alma".

Público, en la entrega de los premios San Fulgencio de Plasencia. / TONI GUDIEL

Las autoridades

Los premios San Fulgencio son los más importantes del Ayuntamiento de Plasencia. Se iniciaron el 16 de enero del 2012, tras la llegada de Fernando Pizarro a la alcaldía y, este viernes, han querido acompañar a la corporación, colectivos sociales, empresariales, familiares y amigos, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones de la Junta, Mercedes Morán; el secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil en funciones, Fernando Manzano; David Moreno, director general de Personal Docente en funciones y el diputado de Recursos Humanos, SEPEI y Prevención de Riesgos Laborales de la Diputación de Cáceres, Alberto Ortega.

Como autoridades religiosas, el obispo de la diócesis de Plasencia, Ernesto Brotóns, y el emérito de Albacete, Ciriaco Benavente y, en el público, el juez decano, el secretario del ayuntamiento, el responsable regional de Cáritas, cuerpos de seguridad y agentes de la Policía Local de gala.

Música para todos

El acto de entrega de premios ha comenzado con unos quince minutos de retraso, con la proyección de un vídeo de Soy documental sobre los galardonados y la música ha llegado de la mano de Miguel Ángel Pérez, al violín y Raúl Salgueiro, al piano, que han interpretado piezas distintas para cada premiado, de Coldplay, Robe, La Misión, Indiana Jones, el himno del Atlético de Madrid, La Perla de Rosalía, el Gaudeamus Igitur o Cocinero, cocinero, de Antonio Molina.

Tras su presentación, cada uno de los premiados ha salido al escenario y todos han mostrado su agradecimiento y su orgullo por ser merecedores para el ayuntamiento del reconocimiento.

Los homenajeados

El empresario Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña ha sido el primero y uno de sus méritos, la rehabilitación de la Casa de las Dos Torres, donde vivió en su infancia y que ha querido recuperar, para su familia y para los placentinos.

Juan Luis García, párroco del Salvador, ha recibido efusivos ¡Bravos! desde la planta superior de las gradas, por parte de una representación de las personas a las que lleva años ayudando, los emigrantes. A ellos les abrió los salones parroquiales durante el covid y para ellos ha conseguido dos pisos. García ha destacado su "valor y coraje para abandonar el hogar, la familia, los amigos, una decisión motivada en la mayoría de los casos por la necesidad".

Deporte y arqueología

Andrés Martín, presidente de la Peña del Atlético de Madrid, no se ha olvidado de su primer presidente, Sandalio Rodríguez, ni de sus socios y del número uno, Máximo Gallego, ni tampoco de Paco Melo, "embajador de Plasencia".

Vicente Clemente, como presidente de la Sociedad Extremeña de Arqueología y Patrimonio, ha destacado el esfuerzo colectivo por mantenerla, su compromiso con la formación y su vocación "de servicio público". Ha denunciado el "expolio y el abandono" y mostrado su apoyo "a la investigación".

Universidad y diseño

Por su parte, Abraham Duarte ha destacado su vinculación con la ciudad, pese a vivir en Madrid; su continuo regreso a Plasencia para participar en sus fiestas y, como muchos de los premiados, ha dedicado palabras de cariño y agradecimiento a su familia.

Así lo ha hecho también Rubén Mateos Brea, con la ausencia de su hermano mayor, Jesús, por trabajo. Ha reconocido que este premio le ha emocionado "mucho más" que el nacional de diseño, recibido de manos de la reina Letizia, por proceder de una ciudad de la que se marchó para estudiar y luego trabajar. "Que se acuerden de ti es un orgullo", ha dicho.

Cocina y educación

También José Manuel López, cocinero con una estrella Michelín en Alicante, emigró desde el Rosal de Ayala y ha destacado que todos los que forman parte de "la diáspora del talento, nunca nos hemos ido del todo porque uno no cambia de raíces". Para él, el premio supone "un honor, que me emociona y me compromete".

Como también lo es para el IES Valle del Jerte. Su directora, Claudia Ortega, ha resaltado cómo un centro educativo que comenzó únicamente dando clases de Bachillerato, en 1981, se ha convertido en miembro de la Red Nacional Centros de Excelencia, en materia de ciberseguridad y cuenta con un Centro de Operaciones en Seguridad pionero.

Los héroes del fuego

Ha hecho hincapié en el trabajo de su equipo de profesores y así, como un equipo, han salido a recibir un premio ex-aequo representantes de la UME, el SEPEI, el INFOEX y las BRIF, que lucharon por controlar y acabar con el incendio declarado en la zona norte este verano: Álvaro Hernández, Alfonso Arribas, Santiago Hernández y Juan Ramón Torres.

Premio para los responsables de la extinción del fuego en la zona norte, este verano. / TONI GUDIEL

Su portavoz ha destacado la importancia del trabajo en equipo porque "todos sumamos" y, tras confesar que la situación del pasado verano fue "dura", ha subrayado que "no ha habido daños personales y esa es la mayor satisfacción que hemos tenido. Los materiales, los ecológicos, se recuperarán, los personales no son recuperables".

El futuro

También ha agradecido el "comportamiento general de la ciudadanía porque allí aparecía todo lo que necesitábamos" y ha ratificado su "compromiso" por la "ayuda directa al ciudadano".

La consejera de Agricultura, Mercedes Morán, ha cerrado las intervenciones poniendo a Plasencia como "ejemplo de orgullo e identidad"; ha pedido a San Fulgencio que "nos inspire a mirar hacia adelante sin olvidar nuestras raíces" y que el ejemplo de los premiados "nos motive para seguir creciendo con humildad, decisión y unidad. El futuro de nuestra tierra está en las mejores manos".