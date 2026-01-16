Delitos contra la seguridad vial
Condenado a prisión en Plasencia tras haber sido pillado cuatro veces en cinco años sin carné de conducir
La Audiencia Provincial ha denegado la petición de su defensa de suspender la pena de 5 meses de cárcel
El tribunal confirma la sentencia de un juzgado de lo Penal por su "peligrosidad evidente e inexcusable"
Un hombre ha sido condenado a cinco meses de prisión como autor de un delito contra la seguridad vial por conducir sin el carné reglamentario. La condena la impuso el juzgado de lo Penal número 1 de Plasencia, el 27 de agosto del 2025 y, ahora, la Audiencia Provincial la ha ratificado y ha desestimado el recurso presentado por su defensa, en el que pedía la suspensión de la ejecución de la pena. ¿El motivo? Su reiterada reincidencia.
Así lo recoge la sentencia de la Audiencia, que ratifica la resolución del juzgado de lo Penal, que tuvo en cuenta la agravante de reincidencia.
Historial de delitos
De esta forma, el tribunal provincial señala que el acusado no merece la suspensión de la pena de cárcel ni tampoco es "posible ni aconsejable prudencialmente".
Alude a la hoja histórica penal del hombre, que recoge que, en los últimos cinco años, ha sido condenado en varias ocasiones. De hecho, "ha cometido hasta cuatro delitos de conducción sin permiso y sin licencia" contra la seguridad del tráfico, lo que impide para el tribunal la posibilidad de suspender la pena.
Peligrosidad
Además, destaca la sentencia: "Observamos que en él concurre una evidente y persistente peligrosidad criminal" y también "un evidente desprecio hacia las resoluciones judiciales y personalmente parece que no les da o concede importancia".
Por todo, señala como "obvio" que resulta de imperativo legal no concederle lo que reclama y sí, en cambio, "la necesidad de que cumpla la pena privativa de libertad igualmente necesaria", dado que apunta a "su peligrosidad evidente e inexcusable", y a la vez, "en aras a intentar conseguir su posible reeducación y reinserción".
Conduciendo su coche, sin carné
Se da la circunstancia de que, este jueves, la Guardia Civil ha informado de otro caso relacionado también con la conducción sin carné de conducir.
En esta ocasión, se ha tratado de un hombre de Plasencia, de 34 años, al que sorprendió cuando se desplazó al centro de exámenes de la DGT de Plasencia para realizar la prueba teórica conduciendo su propio coche.
Previamente, había perdido todos los puntos del carné, pero además, durante la inspección del vehículo, los agentes comprobaron que no tenía el seguro obligatorio en vigor y que la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se encontraba caducada.
Sin permiso y drogado
También el año pasado, en marzo, La Policía Local detuvo a un conductor en Plasencia por circular sin permiso y bajo los efectos de estupefacientes.
Al someter al conductor al test de detección de drogas, los agentes comprobaron que el resultado fue positivo en heroína y cocaína. Del mismo modo, durante la inspección del vehículo, quedó en evidencia que el turismo carecía tanto de seguro obligatorio como de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor, lo que llevó a su inmovilización.
