Cita literaria y educativa
El cómic, protagonista del Aula de Literatura de Plasencia, con la presencia de Fermín Solís
El dibujante y novelista gráfico dará una charla el martes día 20, en la sala Verdugo
El miércoles 21, charlará con estudiantes de Bachillerato en el IES Sierra de Santa Bárbara
El Aula de Literatura José Antonio Gabriel y Galán de Plasencia se acercará al mundo del cómic la próxima semana. Lo hará de la mano de un autor extremeño, Fermín Solís, nacido en Madroñera.
Solís es historietista e ilustrador. Tras iniciarse en fanzines y lograr reconocimiento con su ciclo sobre su alter ego, Martín Mostaza, alcanzó gran proyección internacional con la novela gráfica Buñuel en el laberinto de las tortugas (2008), obra finalista del Premio Nacional de Cómic y adaptada al cine en una película que obtuvo el Premio Goya a la mejor animación en 2020.
Novela gráfica para adultos
Después de una etapa dedicada al cómic infantil y a la narrativa, regresó a la novela gráfica para adultos con títulos como Medea a la deriva (2021), Elia (2023), Buñuel y los sueños del deseo (2024) y Charles loves Josefa (2025), este último galardonado con el Premio FNAC-Salamandra Graphic.
Su obra, traducida a varios idiomas y publicada en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia, lo confirma como "una de las voces más relevantes del cómic español contemporáneo", según ha destacado la organización del aula literaria.
Dos encuentros
Como es habitual, el dibujante participará en dos encuentros, uno para el público general y, otro, para estudiantes de Bachillerato de los seis institutos de la ciudad.
La cita con el público será el martes, 20 de enero, a las ocho de la tarde en la sala Verdugo. Con los estudiantes charlará al día siguiente, el miércoles 21, sobre las 12.30 horas, en el IES Sierra de Santa Bárbara.
Trayectoria del aula
Continuando con la programción del aula, el 24 y 25 de febrero acudirá a Plasencia el portugués Alfonso Reis Cabral y cerrará la programación la madrileña Berta Vías Mahou, el 24 y 25 de marzo
Hasta ahora, han sido más de 100 los autores que han pasado por el aula literaria placentina, entre ellos, cuatro premios Cervantes, que recibieron el galardón después de acudir.
El aula está organizada por la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, en colaboración con la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el hotel palacio Carvajal Girón y el Ayuntamiento de Plasencia, que cede la sala Verdugo para las charlas abiertas al púbico y costea, la impresión de cuadernillos de cada autor y carteles y también el alojamiento y manutención de los autores.
