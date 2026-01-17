El parking del puente Trujillo de Plasencia, refugio de personas sin hogar y basuras.

En mayo del año pasado, usuarios del parking del puente Trujillo de Plasencia y la asociación vecinal Intramuros se quejaron públicamente de que el espacio se había convertido en un basurero. Acumulaba entonces bolsas, papeles, botellas, restos de orín, e incluso excrementos. Ocho meses después, la suciedad ha vuelto y, además, se ha convertido en refugio de personas sin hogar.

La zona que está más abandonada es la de las escaleras, por las que los peatones pueden acceder a las distintas plantas y también al exterior, aunque son muchos los que prefieren caminar por los aparcamientos para evitarlas, dado su estado y su mal olor.

Manchas, en el parking del puente Trujillo de Plasencia. / TONI GUDIEL

La suciedad

Porque, a medida que se baja a las plantas inferiores, mayores son las manchas y olor a orines. También hay pañuelos por el suelo; los extintores se han descolgado de la pared y, en la última planta, había una zona cerrada a la que han accedido personas sin hogar para llevar sus mantas y pasar la noche.

Parece, de facto, un espacio abandonado. De hecho, incluso un cartel de Zona videovigilada ha acabado por el suelo.

Suciedad en el parking del puente Trujillo de Plasencia. / TONI GUDIEL

Limpieza

Respecto a la limpieza, en junio del año pasado, tras la denuncia de usuarios y vecinos, operarios del ayuntamiento se encargaron de retirar todas las basuras y hacerle un lavado de cara.

Preguntado en un pleno por la oposición, el concejal de Servicios Municipales, José María Nisa, señaló que personal municipal se iba a encargar de que no volviera a acumularse tanta suciedad.

Sin empresa

Además, anunció su intención de lograr una solución a largo plazo y contratar a una empresa que se encargara regularmente de la limpieza para que pudiera llevarse a cabo dos días a la semana, los lunes y viernes.

El ayuntamiento ha emplazado al lunes para dar información sobre la situación pero, dada la suciedad acumulada este viernes, no parece que se haya contratado a la empresa. La Policía Local sí tiene orden de pasar por la instalación todas las noches.

Extintores en el suelo del parking del puente Trujillo de Plasencia. / TONI GUDIEL

Inaugurado en el 2021

Se trata de un parking relativamente nuevo, ya que se inauguró en agosto del 2021. Con 120 plazas, su construcción costó 1,5 millones de euros, dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) Plasencia y entorno, con una cofinanciación del 80% de fondos FEDER y un 20% de la Diputación Provincial de Cáceres.

Cámaras

Tras varios robos y daños en vehículos, el ayuntamiento decidió instalar cámaras de seguridad conectadas con la Policía Local que también sirvieran para controlar la entrada y salida de vehículos.

De hecho, en un primer momento, el ayuntamiento decidió que la totalidad del aparcamiento fuera rotatorio, pero, después de las quejas de comerciantes y vecinos, finalmente se dejó una planta adaptada para los rotatorios, con el objetivo de que se pueda utilizar para hacer gestiones durante un tiempo limitado y favorecer así la movilidad que pedía el comercio.

En el resto de plantas, los conductores pueden aparcar de forma indefinida.