Efeméride
¿Quién fue Luis de Toro? Se cumplen 500 años del nacimiento del médico de Plasencia
El humanista dibujó el primer plano que se conserva de la ciudad, de 1573, plasmado en el cartel anunciador de Las Edades del Hombre
Mucho se ha hablado en Plasencia de Luis de Toro. El centro de salud de la zona centro y el de especialidades, antiguo ambulatorio, llevan su nombre. Además, destaca porque dibujó el primer plano que se conserva de la ciudad, en el año 1573, y que se plasmó en el cartel anunciador de la exposición de las Edades del Hombre, en el año 2022. Este 2026, cuatro años después, se cumple el 500 aniversario del nacimiento del médico y humanista.
En la propia exposición, se pudo ver el manuscrito original que, bajo el título de Placentiae Urbis et Eiusdem Episcopatus, Descriptio, fue un regalo al prelado Martín de Córdoba y Mendoza, recién ascendido a la silla episcopal placentina en junio de 1573, con el objeto de informarle sobre la ciudad y su diócesis. Así lo refleja Francisco de Jesús Valverde en un artículo que acaba de publicar en la revista Grada.
Edición facsímil
Además, pasada la exposición sacra, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, anunció la publicación de una edición facsímil del libro Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia a cargo del ayuntamiento, gracias a un convenio con la Universidad de Salamanca para la cesión del documento. Pizarro destacó entonces que "la única copia conocida del manuscrito obra en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca".
También, en noviembre del 2023, la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes organizó en la ciudad sus duodécimas jornadas sobre humanismo extremeño, que se centraron en la vertiente humanista del médico placentino.
Estudió en Salamanca
Pero ¿qué más se conoce de Luis de Toro? Marceliano Sayans Castaño, doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, le dedicó su tesis doctoral, titulada La obra de Luis de Toro, físico y médico de Plasencia del siglo XVI.
También el placentino había estudiado en Salamanca y, precisamente, gracias a una búsqueda de Marceliano Sayans, se pudo dar con el manuscrito de su Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia entre los fondos de la universidad salmantina.
Médico desde 1550
Marceliano Sayans es quien ha aportado más datos sobre la biografía de Luis de Toro gracias a su tesis. Según esta y los datos recogidos por Valverde en su artículo, cuando Luis de Toro cumplió 15 años, se desplazó a Salamanca y comenzó estudios de Gramática en 1541 durante dos cursos.
Estudió también Artes y, en 1546, comenzó la carrera de Medicina, que terminó en 1550. A finales de ese año, se trasladó definitivamente a Plasencia para ejercerla.
Amigo de un Marqués de Mirabel
De su vida profesional y privada en la ciudad ha hablado en sus escritos, donde afirma ser amigo de "Luis de Ávila y Zúñiga, segundo Marqués de Mirabel, gracias al cual hizo amistad con Enrique Mathesio, médico del emperador Carlos V; de Fabián de Monroy y Carbajal, arcediano de Plasencia y Béjar y de don Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia, inquisidor general", señala Valverde.
Luis de Toro se casó con Inés Fernández y, en 1562, bautizó a su hija Leonor en la iglesia de San Esteban. También se considera hijos suyos a Diego, Rodrigo e Isabel de Toro. Se desconoce la fecha de su fallecimiento.
Sus obras
Respecto a su obra, incluye cuatro tratados, tres manuscritos y uno impreso. Dos son obras médicas: Discursos o consideraciones sobre la materia de enfriar las bevidas (1569) y De Febris Epidemicae et nouae, un tratado de 1574.
Otras dos obras son una traducción del italiano de la obra de Antonio Doria, encargada por Luis de Ávila y Zúñiga como regalo a Felipe II, Compendio de los sucesos en que la vida del emperador Carlos V… (1574) y la más conocida por los placentinos, Placentiae Urbis et Eiusdem Episcopatus, Descriptio.
