La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo
El número 58.451, agraciado con un millón de euros a la serie, se ha vendido en la administración Cereza de Oro del centro comercial Carrefour
El segundo 64.780 se ha distribuido en el punto de venta ubicado en la plaza de la Libertad, número 5, de Caminomorisco
La fortuna pasa de nuevo por Plasencia y llega otra vez de la mano de la administración de loterías Cereza de Oro, ubicada en el centro comercial Carrefour de la localidad cacereña. Este sábado, el primer premio del sorteo especial Niños de San Ildefonso de la Lotería Nacional, que ha recaído en el número 58.451 y dotado con un millón de euros a la serie, ha llevado la alegría a algún vecino placentino.
Este punto de venta de loterías se sitúa como uno donde más sonríe la suerte, ya que no es la primera vez que este establecimiento vende boletos con premios destacados. La administración, regentada desde hace seis años por el matrimonio formado por José Nemesio Antonio y Sonia Fernández, ya repartió 150.000 euros en la pasada Lotería de Navidad, gracias a dos quintos premios (23.112 y 60.649) distribuidos en 26 décimos premiados.
Por otro lado, y según informa la agencia Efe, el primer premio del sorteo celebrado este sábado también se ha repartido en otros puntos del país, concretamente en las localidades alicantinas de Elche y San Vicente del Raspeig.
Por su parte, el segundo premio, correspondiente al número 64.780 y dotado con 250.000 euros a la serie, ha estado más repartido y se ha vendido, entre otros lugares, en Caminomorisco (Cáceres), en el punto de venta ubicado en la plaza de la Libertad, número 5.
- La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
- Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas
- Primer paso para la mayor actuación urbanística en Plasencia: el ayuntamiento recepciona las obras de urbanización de La Mazuela II
- Boom' de vivienda nueva en Plasencia: las licencias de obra se han multiplicado por tres en dos años
- Suspendido antes de empezar: va al examen de conducir en Plasencia… conduciendo su coche sin carnet
- El centro de menores de Plasencia tendrá vigilancia privada hasta su funcionamiento para evitar actos vandálicos
- 800 raciones de migas y 70 litros de ponche para abrir boca en la celebración del patrón de Plasencia
- Más de tres semanas fuera de sus viviendas en Plasencia debido a un derrumbe