Arrieros Plasencia se amplía: comida y cena con seis cocineros, tres con estrella Michelín

Ya lo anunció el chef placentino Ricardo Señorán, del restaurante Farragua de Gijón, el año pasado. Habría Arrieros Plasencia 2026, una cita gastronómica y benéfica con la que este cocinero -premio San Fulgencio 2025- vuelve a su tierra para mostrar lo que mejor sabe hacer, cocinar.

En 2025, tuvo lugar la primera edición, con siete cocineros que se reunieron para ofrecer una cena única a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (Afads), a la que donaron 4.500 euros gracias a los comensales. Las entradas se agotaron en segundos y hubo que ampliar el aforo.

El 4 de marzo

Así, dado que el año pasado fue un éxito, han decidido aumentar las posibilidades de asistir organizando dos citas, una comida y una cena, en las que se servirá el mismo menú. Tendrá lugar el cuatro de marzo.

Lo elaborarán un total de seis cocineros, el propio Señorán entre ellos, de los que tres han sido destacados con una estrella Michelín cada uno, y el resto también ha sido recomendado por la guía. Además, "todos están reconocidos por la Guía Repsol con diferentes graduaciones", ha explicado el chef placentino.

Las imágenes de la cena benéfica con chefs de Estrella Michelín en Plasencia / Toni Gudiel

Los chefs

A la iniciativa de Señorán y el restaurante Farragua se ha sumado otro compañero placentino, Juan José Piris desde el restaurante Parada de la Reina. Además, les acompañarán los cocineros de los restaurantes Alquimia, de Valladolid; Ayalga, de Ribadesella y En la Parra, de Salamanca, los tres con una estrella Michelín.

Completará el equipo el restaurante Veratus, de Jarandilla de la Vera, con su chef Ángel Sánchez.

Juan José Piris, de Parada de la Reina, estará en Arrieros 2026. / TONI GUDIEL

Dónde y cuándo

Las dos citas gastronómicas tendrán lugar, como el año pasado, en el hotel-palacio Carvajal Girón. La comida será a las 14.30 horas y la cena, a las 21.15 horas.

Señorán ha explicado que el menú se compondrá de 8 platos, que irán acompañados de maridaje de vino.

El coste del cubierto será de 90 euros en ambos casos y las entradas ya se pueden adquirir en la página web del restaurante Farragua: www.farraguarestaurante.es.

Ángel Sánchez, de Veratus, en Jarandilla, estará en Arrieros Plasencia. / EL PERIÓDICO

Ayuda para Aunex

Parte del dinero de la recaudación se destinará a los gastos de la cita gastronómica: el desplazamiento de los cocineros invitados, el alquiler de la vajilla y el coste del producto que utilicen los cocineros y de bodega. El resto se donará a la Asociación de Autismo del Norte de Extremadura, Aunex.

El colectivo se encuentra inmerso en un proceso de ampliación gracias a la cesión por parte del ayuntamiento de un espacio en el antiguo colegio de San Miguel, que les permitirá tener instalaciones más grandes, con las que atender a más personas y aligerar así la lista de espera.

¿Qué es Arrieros?

Ricardo Señorán ha destacado que la intención de Arrieros Plasencia es "pasar un buen rato alrededor de la buena mesa, en mi ciudad, que tanto amo, y que entre todos podamos ayudar un poquito".

Según se explica en la web del restaurante, Arrieros Plasencia nace "del regreso, del amor de Ricardo Señorán por la ciudad que lo vio crecer y de la necesidad de reencontrarse con sus raíces a través de la cocina".

Se trata, por tanto, de "un encuentro en el que chefs invitados comparten fogones, producto y mirada, dando lugar a una experiencia única, pensada para vivirse y recordarse".