Los baches, cada vez más en Plasencia, 'esperan' el inicio del plan de asfaltado

El pasado 27 noviembre, el Ayuntamiento de Plasencia aprobó un nuevo proyecto de plan de asfaltado, que llegará a un total de 12 calles y supondrá una inversión municipal cercana al millón de euros. Mientras continúan los trámites administrativos, los baches siguen creciendo en número y en tamaño, debido sobre todo a las lluvias de las últimas semanas.

Hace justo un mes, el 19 diciembre, la junta de gobierno dio también el visto bueno a la propuesta de la concejala de Obras, Mayte Díaz, de nombrar como directora facultativa de las obras a una técnica municipal y se aprobó también la externalización de la coordinación de seguridad y salud.

Por todos los barrios

Son los pasos previos al inicio de las obras del plan de refuerzo del firme, que debe realizarse en un periodo de tiempo en el que no llueva, para que el asfalto pueda fraguar. Además, el ayuntamiento siempre ha señalado que lo mejor era llevarlo a cabo con altas temperaturas, aunque en 2024 se inició en noviembre, por lo que este aspecto no es imprescindible.

Uno de los baches que se acumulan en Plasencia, a la espera del plan de asfaltado. / TONI GUDIEL

Sin embargo, son habituales las quejas de los conductores por la multitud de baches que se acumulan ya en la ciudad, por lo que la ejecución del plan sí es prioritaria. Se pueden ver en zonas habituales como la rotonda de la plaza de San Calixto; en calles de Miralvalle como Lusitania y Marqués de Ceballos o en Villa La Mazuela y otras de la zona centro.

Otro en preparación

En realidad, están repartidos por toda la ciudad y, aunque el plan no llegará a todos, el alcalde ya encargó a la concejala hace meses un listado de vías para ejecutar un segundo plan que si, se aceleraran los trámites, podría ejecutarse también este año.

En todo caso, el primero de los planes contempla actuar en la carretera de Malpartida completa, desde el paseo de la Ribera hasta la Rambla de Santa Teresa; la avenida Felipe VI, desde la calle profesor Fernando Flores del Manzano hasta la avenida Federico García Lorca y la plaza de los Enamorados y su continuación hasta la intersección con la calle Alfonso Izarra y la calle Olivos.

El listado

El plan incluirá también la travesía de Salamanca completa, incluida la intersección con la calle José de Espronceda y la avenida Gabriel y Galán, desde la calle Miguel Delibes hasta Blasco Ibáñez, incluida la rotonda de acceso a esta última la calle.

Otras vías que se asfaltarán será Eladio Mozas, desde su intersección con la calle Alejandro Matías hasta Cayetano García Martín, así como la avenida Dolores Ibárruri, desde la rotonda Vasco Núñez de Balboa, que no está incluida, a la calle José Echegaray.

Más vías

El plan también contempla asfaltar la avenida de las Acacias hasta la intersección con la calle Obispo Calderón Polo y la calle Villa de la Mazuela completa, además de los aparcamientos de la avenida de Alemania entera y su continuación hasta la intersección de la avenida de las Acacias.

También está previsto asfaltar la calle de la Estación, desde el inicio, y su continuación con la calle Antonio Vicente Arce hasta la avenida de España. De igual modo, el asfalto llegará a la calle Manuel García Matos completa y a la calle Obispo Don Adán.

A su vez, se está preparando un acuerdo marco, que incluiría el asfaltado y el plan de bacheo por un periodo de cuatro años.