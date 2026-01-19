Edu Soto, Secun de la Rosa, Pedro Casablanc y música de Nino Bravo y Perales, en Plasencia de la mano del teatro Alkázar

El conocido grupo gallego Luar Na Lubre abrirá este viernes la programación del teatro Alkázar de Plasencia que, hasta el mes de junio, llevará a la capital del Jerte a actores tan conocidos como Secun de la Rosa, Pedro Casablanc, Juanjo Artero o Kiti Mánver y a humoristas como Edu Soto.

En total, la Concejalía de Cultura del ayuntamiento ha programado una treintena de espectáculos, que combinarán el teatro con la música, la danza, la ópera, el folklore o el humor.

Perales y Nino Bravo

La edil del área, Marisa Bermejo, ha incidido en que "uno de los ejes fundamentales de esta programación vuelve a ser el teatro familiar. Para nosotros es una prioridad acercar el área y las artes escénicas a los niños y niñas desde edades tempranas porque creemos firmemente que el amor por el teatro se cultiva desde la infancia".

En el apartado musical, además de Luar Na Lubre, con 40 años de experiencia sobre los escenarios y 20 discos editados, destaca en la programación un Tributo a José Luis Perales, a cargo de Rosillo y Compañía y un homenaje a Nino Bravo, que será en feria, a cargo de Melomans, que cantan a capela.

Presentación de la programación del teatro Alkázar de Plasencia. / AYUNTAMIENTO DE PLASENCIA

Música y teatro

También habrá espacio para la lírica, con La Flauta Mágica y para un espectáculo de bandas sonoras dedicado a dos grandes, Hans Zimmer y John Williams. El director del teatro, Juan Ramón Santos, ha subrayado que una orquesta sinfónica interpretará temas de películas tan conocidas como Star Wars, Indiana Jones o Harry Potter.

En teatro, Secun de la Rosa, premiado en el festival 24 Fotogramas, acudirá a Plasencia con Polar, mientras que Kiti Mánver y Carlos Hipólito actuarán en Música para Hitler; Juanjo Artero en Asesinato en el Orient Express y Pedro Casablanc en Bécquer y Quevedo: amor y muerte.

Desde el teatro romano

Del festival del teatro romano de Mérida llegará al Alkázar Jasón y las furias y la danza estará representada por La prodigiosa zapatera.

Edu Soto acudirá al teatro con su espectáculo Más vale solo que ciento volando y también habrá magia, de la mano de Sete Martín; obras para toda la familia, como Bichitos, Voilà, Yo, Tarzán o La fábrica de las maravillas.

Las entradas

Del mismo modo, continuarán el festival de folklore de Chispa; el certamen de tunas; La reina brava, de Las niñas de Cádiz o De la vida y del querer, obra de teatro musical inspirada y basada en la vida de Miguel de Molina.

Como es habitual, las entradas se venderán en la taquilla del teatro, desde dos horas antes de su inicio y también a través de internet, desde la web cultura plasencia.es y páginas oficiales de las que informará el ayuntamiento.