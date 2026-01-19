Dos persecuciones policiales en Plasencia acaban con un conductor detenido y otro denunciado.

Los controles para garantizar la seguridad vial en Plasencia durante el fin de semana se han saldado con varios detenidos y denunciados. En dos casos, los agentes han tenido que perseguir a conductores infractores. Uno de ellos fue detenido y otro no pudo ser interceptado, pero se le ha denunciado.

En este caso, la Policía Local y la Nacional han colaborado en un control ubicado en la puerta Berrozana. Ha sido durante la madrugada del sábado al domingo y se ha sometido a pruebas de alcohol y drogas a 18 conductores.

Intento de eludir el control

El resultado han sido tres denuncias administrativas por alcoholemia y la detención de una mujer, que arrojó tasas de 0,74 mg/l y 0,69 mg/l de aire espirado. En este caso, la policía ha instruido diligencias como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

Además de este caso, durante el mismo dispositivo, un conductor intentó eludir el control, por lo que tuvo que ser perseguido y fue interceptado y detenido. Se ha formulado una denuncia por conducción negligente.

Control de la Policía Local y Nacional, en la puerta Berrozana de Plasencia. / POLICÍA LOCAL

Velocidad excesiva

A su vez, los agentes recibieron el aviso de que un vehículo circulaba a gran velocidad por varias vías de la ciudad. Entonces, se inició una persecución, durante la cual el conductor no atendió las señales de alto de la policía y, además, realizó maniobras de riesgo.

Aunque no fue interceptado, se han formulado denuncias por conducción temeraria, con sanción de 500 euros y retirada de 6 puntos del permiso de conducir, y por no respetar las indicaciones de los agentes, con sanción de 200 euros.

La Policía Local de Plasencia ha querido subrayar que estos controles tienen como finalidad "garantizar la seguridad vial y fomentar una conducción responsable, especialmente durante los fines de semana".

Cierre temporal

Por otro lado, en materia de control de establecimientos, la policía ha denunciado a un bar de la zona centro y a otro situado en la plaza Luis de Zúñiga, en el Rosal de Ayala, por incumplimiento del horario de cierre.

En este caso, se está tramitando un expediente que, según ha señalado el ayuntamiento, puede derivar en su cierre temporal.