Controles de Policía Local y Nacional
Dos persecuciones policiales en Plasencia acaban con un conductor detenido y otro denunciado
El detenido intentó evitar un control de alcohol y drogas
Otro no fue interceptado, pero se le ha propuesto para sanciones por valor de 700 euros
Los controles para garantizar la seguridad vial en Plasencia durante el fin de semana se han saldado con varios detenidos y denunciados. En dos casos, los agentes han tenido que perseguir a conductores infractores. Uno de ellos fue detenido y otro no pudo ser interceptado, pero se le ha denunciado.
En este caso, la Policía Local y la Nacional han colaborado en un control ubicado en la puerta Berrozana. Ha sido durante la madrugada del sábado al domingo y se ha sometido a pruebas de alcohol y drogas a 18 conductores.
Intento de eludir el control
El resultado han sido tres denuncias administrativas por alcoholemia y la detención de una mujer, que arrojó tasas de 0,74 mg/l y 0,69 mg/l de aire espirado. En este caso, la policía ha instruido diligencias como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.
Además de este caso, durante el mismo dispositivo, un conductor intentó eludir el control, por lo que tuvo que ser perseguido y fue interceptado y detenido. Se ha formulado una denuncia por conducción negligente.
Velocidad excesiva
A su vez, los agentes recibieron el aviso de que un vehículo circulaba a gran velocidad por varias vías de la ciudad. Entonces, se inició una persecución, durante la cual el conductor no atendió las señales de alto de la policía y, además, realizó maniobras de riesgo.
Aunque no fue interceptado, se han formulado denuncias por conducción temeraria, con sanción de 500 euros y retirada de 6 puntos del permiso de conducir, y por no respetar las indicaciones de los agentes, con sanción de 200 euros.
La Policía Local de Plasencia ha querido subrayar que estos controles tienen como finalidad "garantizar la seguridad vial y fomentar una conducción responsable, especialmente durante los fines de semana".
Cierre temporal
Por otro lado, en materia de control de establecimientos, la policía ha denunciado a un bar de la zona centro y a otro situado en la plaza Luis de Zúñiga, en el Rosal de Ayala, por incumplimiento del horario de cierre.
En este caso, se está tramitando un expediente que, según ha señalado el ayuntamiento, puede derivar en su cierre temporal.
- La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
- La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo
- Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas
- Primer paso para la mayor actuación urbanística en Plasencia: el ayuntamiento recepciona las obras de urbanización de La Mazuela II
- Boom' de vivienda nueva en Plasencia: las licencias de obra se han multiplicado por tres en dos años
- Suspendido antes de empezar: va al examen de conducir en Plasencia… conduciendo su coche sin carnet
- El centro de menores de Plasencia tendrá vigilancia privada hasta su funcionamiento para evitar actos vandálicos
- 800 raciones de migas y 70 litros de ponche para abrir boca en la celebración del patrón de Plasencia