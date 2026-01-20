Atropellan a una mujer de 40 años en la avenida Martín Palomino de Plasencia

Una mujer de 40 años ha resultado herida este martes tras sufrir un atropello en la rotonda de la N-630 (Las Cigüeñas) en la avenida Martín Palomino de Plasencia. Como consecuencia del impacto, la mujer ha sido trasladada al Hospital Virgen del Puerto de la capital del Jerte. Su estado es "menos grave", según la información facilitada por el 112 Extremadura.

Los hechos ocurrían sobre las dos de la tarde, a las 14.07 los servicios de emergencia han recibido la llamada de aviso.

Hasta el lugar se han desplazado una Unidad Medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y agentes de la Policía Local.