Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente de tren en CórdobaAcuerdo PP-VoxNegligencias médicasMáquinas de coserSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Concursante

Estefanía Fernández, del Rosal de Ayala de Plasencia a 'Casados a primera vista' de Telecinco

La joven participante del reality vive en la plaza de la Constitución con sus padres

De 31 años y creadora de contenido, afirma que el próximo libro que se quiere leer es la Biblia

De Plasencia a 'Casados a primera vista', en Telecinco.

De Plasencia a 'Casados a primera vista', en Telecinco. / Telecinco

Raquel Rodríguez Muñoz

Raquel Rodríguez Muñoz

Plasencia

Si la 'Rebe' puso a Plasencia en el mapa televisivo -con permiso de Robe- gracias al programa Los Gipsy Kings, ahora, otro reality de la misma cadena, Telecinco, ha contado con una placentina. Se trata del concurso que se ha estrenado este lunes, Casados a primera vista.

Estefanía Fernández será una de las solteras que se casará, sin conocerlo previamente, con otro soltero y vivirá una luna de miel en la que los espectadores podrán ver si la unión, que como el director del programa ha explicado no será legal, es fuerte o termina en divorcio.

Redes sociales

En el primer programa, no se ha emitido su boda, pero sí se ha podido ver la presentación de la placentina. De 31 años, Estefanía se define en un vídeo como creadora de contenido, aunque en sus redes sociales pone que es modelo. Tiene 40.300 seguidores en TikTok y 37.900 en Instagram.

Además, ha afirmado que lleva cuatro años soltera; se da una nota de "infinito" porque se valora y se quiere mucho y considera que "Dios es la energía que quiere que seamos felices". De hecho, a la hora de decir cuál es el próximo libro que se quiere leer, no duda en soltar la "bomba" y decir "la Biblia".

Estefanía Fernández, de Plasencia, en una imagen de 'Casados a primera vista'.

Estefanía Fernández, de Plasencia, en una imagen de 'Casados a primera vista'. / Telecinco

Una princesa

A su vez, en el programa ha señalado que se considera "una princesa porque tengo actitud de princesa y me gusta que me traten como ello".

Por otro lado, en la página web del programa la definen como modelo y tiktoker y señalan que "para ella su entorno es muy importante, aunque por encima de todo está Dios".

Del Rosal de Ayala

Así, explican que "es una mujer muy espiritual, que cree en las señales y en el destino. En cuanto al amor, no cree en las relaciones 50/50. Cuando algo no le encaja, no es capaz de disimularlo y exhibe su lado más frío y exigente. Le encantan los hombres altos, rubios y sin malos hábitos. Siente una gran debilidad por los tatuados".

Estefanía Fernández vive en el barrio del Rosal de Ayala de Plasencia, en concreto, en la plaza de la Constitución, con sus padres. Tiene un hermano y una perra de raza Yorkshire, a la que ha sacado en alguna ocasión en sus redes sociales.

Noticias relacionadas y más

Desde que se emitió el programa, ha ido ganando seguidores en sus redes. Habrá que seguir a ambos para conocer si su matrimonio triunfará.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La suerte vuelve a sonreír a Plasencia con el primer premio del sorteo Niños de San Ildefonso y a Caminomorisco con el segundo
  2. Rechazo a un puesto de trabajo: los alumnos de albañilería de la escuela profesional de Plasencia dicen 'no' a las empresas
  3. Primer paso para la mayor actuación urbanística en Plasencia: el ayuntamiento recepciona las obras de urbanización de La Mazuela II
  4. Más de tres semanas fuera de sus viviendas en Plasencia debido a un derrumbe
  5. La caída de un árbol deja al descubierto en Plasencia una fuente centenaria de la ruta Jacobea
  6. Boom' de vivienda nueva en Plasencia: las licencias de obra se han multiplicado por tres en dos años
  7. Suspendido antes de empezar: va al examen de conducir en Plasencia… conduciendo su coche sin carnet
  8. El centro de menores de Plasencia tendrá vigilancia privada hasta su funcionamiento para evitar actos vandálicos

Estefanía Fernández, del Rosal de Ayala de Plasencia a 'Casados a primera vista' de Telecinco

Estefanía Fernández, del Rosal de Ayala de Plasencia a 'Casados a primera vista' de Telecinco

Nuevos controles de la Policía Local en Plasencia para garantizar la seguridad de los menores

Nuevos controles de la Policía Local en Plasencia para garantizar la seguridad de los menores

Tragedia ferroviaria en Adamuz: los centros educativos de Plasencia guardan un minuto de silencio

Tragedia ferroviaria en Adamuz: los centros educativos de Plasencia guardan un minuto de silencio

¿Qué lleva Plasencia a FITUR este año? Presume de la expansión de su Semana Santa

¿Qué lleva Plasencia a FITUR este año? Presume de la expansión de su Semana Santa

Humedades y goteras, en el colegio de educación especial Ponce de León de Plasencia

Humedades y goteras, en el colegio de educación especial Ponce de León de Plasencia

Edu Soto, Secun de la Rosa, Pedro Casablanc y música de Nino Bravo y Perales, en Plasencia de la mano del teatro Alkázar

Edu Soto, Secun de la Rosa, Pedro Casablanc y música de Nino Bravo y Perales, en Plasencia de la mano del teatro Alkázar

Arrieros Plasencia se amplía: comida y cena con seis cocineros, tres con estrella Michelín

Arrieros Plasencia se amplía: comida y cena con seis cocineros, tres con estrella Michelín

Dos persecuciones policiales en Plasencia acaban con un conductor detenido y otro denunciado

Dos persecuciones policiales en Plasencia acaban con un conductor detenido y otro denunciado
Tracking Pixel Contents