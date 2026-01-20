Estefanía Fernández, del Rosal de Ayala de Plasencia a 'Casados a primera vista' de Telecinco

Si la 'Rebe' puso a Plasencia en el mapa televisivo -con permiso de Robe- gracias al programa Los Gipsy Kings, ahora, otro reality de la misma cadena, Telecinco, ha contado con una placentina. Se trata del concurso que se ha estrenado este lunes, Casados a primera vista.

Estefanía Fernández será una de las solteras que se casará, sin conocerlo previamente, con otro soltero y vivirá una luna de miel en la que los espectadores podrán ver si la unión, que como el director del programa ha explicado no será legal, es fuerte o termina en divorcio.

Redes sociales

En el primer programa, no se ha emitido su boda, pero sí se ha podido ver la presentación de la placentina. De 31 años, Estefanía se define en un vídeo como creadora de contenido, aunque en sus redes sociales pone que es modelo. Tiene 40.300 seguidores en TikTok y 37.900 en Instagram.

Además, ha afirmado que lleva cuatro años soltera; se da una nota de "infinito" porque se valora y se quiere mucho y considera que "Dios es la energía que quiere que seamos felices". De hecho, a la hora de decir cuál es el próximo libro que se quiere leer, no duda en soltar la "bomba" y decir "la Biblia".

Estefanía Fernández, de Plasencia, en una imagen de 'Casados a primera vista'. / Telecinco

Una princesa

A su vez, en el programa ha señalado que se considera "una princesa porque tengo actitud de princesa y me gusta que me traten como ello".

Por otro lado, en la página web del programa la definen como modelo y tiktoker y señalan que "para ella su entorno es muy importante, aunque por encima de todo está Dios".

Del Rosal de Ayala

Así, explican que "es una mujer muy espiritual, que cree en las señales y en el destino. En cuanto al amor, no cree en las relaciones 50/50. Cuando algo no le encaja, no es capaz de disimularlo y exhibe su lado más frío y exigente. Le encantan los hombres altos, rubios y sin malos hábitos. Siente una gran debilidad por los tatuados".

Estefanía Fernández vive en el barrio del Rosal de Ayala de Plasencia, en concreto, en la plaza de la Constitución, con sus padres. Tiene un hermano y una perra de raza Yorkshire, a la que ha sacado en alguna ocasión en sus redes sociales.

Desde que se emitió el programa, ha ido ganando seguidores en sus redes. Habrá que seguir a ambos para conocer si su matrimonio triunfará.